به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در جمع روسای پلیس امنیت اخلاقی گفت: طرح های ارتقا امنیت اخلاقی به ویژه طرح برخورد با بدحجابی و ماهواره در چشم قرار دارد و در حالی که شما دهها ماموریت را انجام می دهید اما این دو ویترین کار در جامعه هستند. البته باید بدانید در این طرح ها شل کن سفت کن نداریم و در زمان انتخابات نیز اجرا می شود.

وی که خواستار برخورد صحیح ماموران شده بود گفت: از میان افراد بدحجابی که دستگیر می شوند تنها برای 6 درصد پرونده تشکیل می شود و مابقی با ارشاد، تذکر و اخذ تعهد آزاد می شود.

رانندگان آموزش می بینند

رئیس پلیس راهور کشور نیز که این هفته 8 معاون خود را به علت بازنشستگی تغییر داده یا جابه جا کرده بود، در مورد رانندگی افراد گفت: 30 میلیون نفر در کشور گواهینامه دارند در حالی که 16 میلیون خودرو در کشور تردد دارد. بسیاری از افراد دارای گواهینامه رانندگی نکرده اند. براساس طرحی که داریم تمامی رانندگان باید در دوره های بازآموزی شرکت کنندو برای مرحله اول رانندگان حمل و نقل عمومی بین شهری تا پایان سال آموزش می بینند.

سردار مومنی البته با بیان اینکه گواهینامه کارت ملی و شناسنامه نیست که همه داشته باشند افزود: فردی که می خواهد آزمون رانندگی بدهد و رانندگی کند باید دارای سلامت روحی و جسمی و نشاط باشد.

توقیف و اعمال قانون 15 هزار خودرو آلاینده

رئیس پلیس راهور تهران نیز در مورد اقدامات انجام شده برای کاهش الودگی هوا در تهران گفت: از روز یکشنبه محدوده زوج و فرد را جزو محدوده طرح ترافیک اعلام کردیم و با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی نیز برخورد کردیم. در این مدت 15 هزار خودرو توقیف و اعمال قانون شدند. البته امروز- پنج شنبه- نیز طرح های پلیس ادامه دارد.



سردار رحیمی با اعلام اینکه به ادارات دولتی و غیر دولتی دو ماه فرصت دادیم که سرویس کارکنان خود را اصلاح و استاندارد کنند، در این باره گفت: اخیرا سرویس چهارهزار نفر از کارکنان یک اداره تعطیل شده است که این موضوع باعث می شود حداقل دو هزار خودرو شخصی به ترافیک پایتخت که تنها گنجایش 880 هزار خودرو را دارد وارد شود.

شناسایی دلالان بازار ارز

سردار رادان جانشین رئیس پلیس کشور در مورد دلالان بازار ارز گفت: دلالان بازار ارز شناسایی و دستگیر شدند و خوشبختانه دیگر شاهد دلال بازی در بازار نیستیم.



سردار رادان همچنین گفت: باید از هم اکنون به فکر آمادگی برای برگزاری انتخابات و تامین امنیت آن باشیم.

وی در مورد کشف مواد مخدر نیز گفت: 300 تن مواد مخدر تاکنون در کشور کشف شده است. با بستن مرزهای کشور ترانزیت از مرزهای شرقی به سمت جنوب کشور تغییر کرده است.