تحویل مسکن مهر داراب در سال 92/ نیاز به وجود صنایع تبدیلی

کرامت قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شهرستان داراب یک هزار و 627 مسکن مهر با زیربنای 110 متر در 400 بلوک در حال ساخت است که امیدواریم بتوان این تعداد واحد مسکونی را در اوایل سال آینده به متقاضیان تحویل دهیم.

وی افزود: در جنت شهر داراب نیز یک هزار و 624 واحد در حال ساخت است که این پروژه تاکنون حدود 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

قاسمی یادآور شد: اگرچه شهرستان داراب به لحاظ وضعیت آموزش عالی و مراکز علمی موقعیت مناسبی دارد اما توسعه بیشتر این مراکز باید در اولویت قرار گیرد.

فرماندار داراب در خصوص مصوبات ریاست جمهوری و رهبری یادآور شد: خوشبختانه بیشتر پروژه ها در این بخش پیشرفت داشته و ما شاهد رشد حدود 96 درصدی پروژه های دور اول سفر بوده ایم.

نیاز به وجود صنایع تبدیلی در داراب

وی اعلام کرد: شهرستان داراب نیاز به وجود و گسترش صنایع تبدیلی دارد و این کار باید بصورت جدی دنبال شود.

قاسمی اضافه کرد: شهرستان داراب دارای 63 واحد ریز و درشت صنعتی است که نیازمند برنامه ریزی مناسب جهت فعالسازی اقدامات و واحدها است.

فرماندار داراب در خصوص رفع مشکلات شبکه های آبرسانی داراب بیان کرد: داراب دارای روستاهای بسیاری است که تامین آب این منطقه و بازسازی شبکه های آبرسانی آنان نیازمند کسب اعتبارات استانی است.