57 درصد تصرفات منابع طبیعی در زمین های شیب دار است

به گزارش خبرنگارمهر، بهمن اسکندری ظهر چهارشنبه در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان با بیان اینکه منابع طبیعی استان، دستگاه حاکمیتی است و اراضی ملی جزو انفال و حقوق عمومی محسوب می شود، گفت: دراین رابطه وظیفه ما ، سایر دستگاهها و عموم مردم است که برای میراث داری از این منابع خدادادی احساس مسئولیت کنیم.



اسکندری در این مراسم خاطرنشان کرد: متاسفانه اکنون 57 درصد تصرفات به صورت شخم در اراضی شیبدار است، که تبعات آن موجب سیل و خسارت های ناگوار و از بین رفتن پوشش گیاهی می شود.



وی فرهنگسازی و بالا بردن سطح آگاهی روستاییان را رویکرد مهم منابع طبیعی استان اعلام کرد و افزود: در این رابطه متاسفانه برخی از افراد توجیه نیستند که باید برنامه های آموزشی و توجیهی را دنبال کنند.



اسکندری، یگان حفاظت این اداره کل را بازوی توانمند در جلوگیری از تخریب اراضی ملی عنوان کرد و با اشاره به تفاهم نامه صورت گرفته پلیس پیشگیری انتظامی و دادستانی استان در راستای جلوگیری و پیشگیری از تصرف اراضی ملی اظهار کرد: در این رابطه بحث برخورد چکشی جوابگو نیست و نباید نسخه ای برای تصرف بپیچیم. به نظرم باید راهکارهای کارشناسی را بررسی کنیم.

وی نصب Gpsدر تراکتورها را نقطه عطفی در پیشگیری از تخریب اراضی ملی عنوان کرد و افزود: علی رغم وجود 20 نیروی یگان حفاظت برای کنترل یک میلیون و 200 هکتار اراضی ناچاریم، با استفاده از فناوریهای جدید از جمله نصب Gps بر روی دستگاههای سنگین مثل تراکتور در کاهش تخریب اراضی ملی گام محکمی برداریم .

اسکندری، برگزاری جلسات هماهنگی با پاسگاهها، فرماندهی نیروی انتظامی استان و دادگستری در هفته منابع طبیعی را مهم دانست و برگزاری دوره های آموزشی برای نیرو های این یگان در استان را خواستار شد.



وی بر لزوم افزایش نیروی حفاظتی این یگان تاکید و خاطرنشان کرد: هم اکنون ضریب پوشش حفاظتی یگان حفاظت این اداره کل 40 درصد است که امیدواریم تا پایان برنامه پنجم توسعه به مرز 70 درصدی برسد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، سروسامان دادن یگان حفاظت و استفاده از بخش خصوصی را متذکر شد و اظهار امیدواری کرد: با تخصیص اعتبارات ویژه در سال آینده بتوانیم از ظرفیت نیروهای انتظامی برای حفاظت از اراضی ملی سود ببریم.



اسکندری بر لزوم همکاری مردم با این یگان تاکید کرد و شماره تماس 120 مرکز فوریت های یگان حفاظت منابع طبیعی استان را پل ارتباطی مردم با مسئولان این یگان معرفی کرد.



وی با تاکید بر اینکه ماموران این یگان دارای کارت ضابط دادگستری هستند و می توانند در برخورد با متخلف اقدام به بازجویی کنند، خواستار تشکیل جلسه مشترک با حضور دادستانی و فرماندهی انتظامی استان به منظور عدم ارجاع مجدد پرونده های تنظیم شده توسط پرسنل یگان حفاظت به پاسگاههای انتظامی برای بازجویی مجدد متهمان شدند .