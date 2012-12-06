مشکل آغاز بکار نیروهای جدید شهرداری کوهدشت/ این استخدام سر دراز دارد!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری آزمون استخدامی شهرداریهای کشور که استان لرستان نیز در فهرست آنها قرار داشت اکنون که روند آزمون، مصاحبه و استخدام پذیرفته شدگان سپری شده مسئولان و متولیان امر اما و اگرهایی در زمینه آغاز به کار این افراد مطرح می کنند.

این امر موجب شده است که پذیرفته شدگان این آزمون با نگرانیهای جدی در زمینه فعالیت و استخدام خود در شهرداری مواجه شوند، موضوعی که در مراجعات مکرر این افراد به شهرداری، استانداری و حتی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور خود را نشان داده است.

و اما پیش از این برخی از این افراد به نمایندگی از حدود 103 نفر پذیرفته شده آزمون استخدامی شهرداری خرم آباد در تماس با خبرگزاری مهر خواستار پیگیری وضعیت خود شدند که در این راستا پیگیری هایی از سوی این خبرگزاری با مسئولان استان و همچنین متولیان امور شهرداریهای لرستان صورت گرفت.

پس از انتشار گزارش خبرگزاری مهر تماسهایی از دیگر شهرهای استان از جمله کوهدشت نیز با دفتر این خبرگزاری گرفته شد که مشابه همین مشکل در آن شهر نیز وجود دارد و برخی از پذیرفته شدگان آزمون هنوز مشغول به کار نشده اند.

این در حالیست که پذیرفته شدگان این آزمون همه مراحل استخدامی خود را گذرانده اند و هم اکنون به عنوان مستخدم شهرداری محسوب می شوند ولی اینکه چرا مسئولان برای آغاز به کار این افراد مساعدت نمی کنند سوالیست که جای طرح و تامل دارد.

و اما پیش از این خبرگزاری مهر اظهارات مسئولان امر از جمله مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری لرستان و شهردار خرم آباد را بر روی خروجی خود انتشار داده است و حال خبرنگار مهر به سراغ شهردار کوهدشت رفت تا از وی جویای این مشکل شود.

محمد حسین پور که به تازگی مسئولیت شهرداری کوهدشت را برعهده گرفته است در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: اگر حقوق این افراد در بودجه هشت میلیاردی سال 91 در نظر گرفته شده باشد به زودی آنها را به کارگیری خواهیم کرد اما اگر حقوق آنها در این بودجه تعریف نشده باشد مجبوریم به کارگیری آن ها را به سال آینده موکول کنیم.

حسین پور در توضیح بودجه اختصاصی برای پرداخت حقوق کارکنان شهرداری گفت: روال شهرداری براین است که بودجه حقوق یک سال کارکنانش را یک سال قبل مشخص می کند بنابراین حقوق سال آینده کارکنان ماه یازدهم امسال مشخص می شود و سعی می کنیم حقوق این افراد را در بودجه سال آینده در نظر بگیریم.

و اما از سخنان شهردار کوهدشت به مانند شهردار خرم آباد چنین بر می آید که گویا از ابتدا بدون هیچ کار کارشناسی، تامین بودجه و آینده نگری اقدام به انتشار آگهی استخدام، برگزاری آزمون استخدامی، برگزاری مصاحبه پذیرفته شدگان، اجرای مراحل گزینش، ایجاد کد استخدامی برای این افراد و ... شده است که این موضوع جای تامل دارد.