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۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۱۷

احمدی:

دانشجویان همواره در راستای تحقق اهداف نظام اسلام ایران گام برداشته اند

دانشجویان همواره در راستای تحقق اهداف نظام اسلام ایران گام برداشته اند

زنجان -خبرگزاری مهر: معاون امنیتی سیاسی استانداری استان زنجان با تاکید بر اینکه دانشجویان همواره در راستای تحقق اهداف نظام اسلام ایران گام های بزرگ برداشته اند گفت: دانشجویان از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون وفاداری خود را نشان دادند و امروز اقتدار ایران به برکت وجود این دانشجویان بوده است.

فیروز احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر،نقش دانشجویان را در کشور بسیار موثر اعلام کرد و افزود: ایران در بحث زیر ساخت در حوزه دانشگاه در موقعیت خوبی قرار دارد چرا که کسب موقیعت اول منطقه و کسب موقعیت 16 در جهان  مصداق این امر است که در این راستا ایران در حوزه دانشگاه کار زیر بنایی کرده و 13 سال جلوتر از چشم انداز است.

وی اظهار داشت :دانشجویان با تحصیل و کسب علم و دانش در سازندگی کشور بسیار تاثیر دارند.

معاون امنیتی سیاسی استانداری استان زنجان گفت:دانشجویان اولین هدف دشمنانان هستند و در این راستا باید دانشجویان با پیروی از منویات مقام معظم رهبری در توسعه کشور در هوه حوزه ها گام بردارندو بصیرت خود را تقویت کنند.

احمدی تاکید کرد:در حوزه دانشگاه باید جوی آرام برقرار شود و از هر گونه غوغا سازی سیاسی پرهیز شود چرا که این از مطالبات دانشجویان بود.

وی یاد آورشد: ایران در حوزه زیر بنایی خوب کار کرده و در این راستا بایدتوسعه زیر ساختها در کشور در دانشگاه روز به روز افزایش پیدا کند.

معاون امنیتی سیاسی استانداری استان زنجان گفت:هدف اصلی دانشجومبارز با استکبار است و در این راستا هم توانسته نقش خوبی را ایفا کند.

 احمدی افزود: باید از پتانسیلها و ظرفیتهای دانشجویان به خوبی استفاده شود چرا که استقلال کشور درهمه حوزه ها در دست این دانشجویان است.


 

کد مطلب 1759177

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