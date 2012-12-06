شهرداری و دبیری تبریز به دیدار حریفان خود می روند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز پنجشنبه با انجام دو دیدار وارد هفته دوازدهم خود می شود و طی آن دو تیم تبریزی دبیری و شهرداری به ترتیب برابر تیمهای ملی حفاری اهواز و شهرداری ساوه به میدان می روند.

تیم شهرداری تبریز که هفته گذشته در زمین تیم ارژن شیراز به یک پیروزی ارزشمند دست یافت، این هفته باید از همنام ساوه ای خود پذیرایی کند.

شهرداری در اولین سال حضور خود در لیگ برتر، تا به اینجا بد نتیجه نگرفته و هم اکنون با 14 امتیاز از 10 بازی در خانه هفتم ایستاده است. در سوی مقابل تیم شهرداری ساوه نیز هفته گذشته در خانه خود موفق شدند تیم مدعی شهید منصوری را با نتیجه چهار بر سه شکست داده و به خانه هشتم جدول صعود کنند. این تیم هم اکنون با 12 امتیاز از 10 دیدار یک پله پایین تر و در همسایگی شهرداری تبریز قرار گرفته است.

دیدار تیمهای شهرداری تبریز و شهرداری ساوه از ساعت 16 فردا به میزبانی تیم تبریزی برگزار خواهد شد.

اما تیم دبیری تبریز که هفته قبل استراحت داشت، فردا در غیاب دروازه بان ملی پوش خود به میهمانی تیم شرکت ملی حفاری اهواز خواهد رفت.

دبیری که فصل را خوب شروع کرد و در حد و اندازه های یک تیم مدعی نشان داد، رفته رفته روبه افول نهاد تا مدیرعامل این باشگاه حسین قضایی سرمربی فصل قبل شهرداری تبریز را در راس کادرفنی تیم خود قرار دهد.

اکنون تیم دبیری با 15 امتیاز از 10 دیدار در خانه ششم قرار گرفته و هواداران این تیم امیدوارند تا دبیری این بار با حسین قضایی نتایج خوبی کسب کند.

اما تیم شرکت ملی حفاری اهواز که در بازی قبلی خود دو بر یک در خانه تیم پایین جدولی میثاق تهران برنده شده بود، فردا با انگیزه هم امتیاز شدن با تیم صدرنشین گیتی پسند و پیشی گرفتن از تیم دوم صبای قم پذیرای تیم دبیری تبریز خواهد بود.

حفاری تا قبل از بازیهای هفته دوازدهم، از 11 بازی خود 21 امتیاز به جیب زده و در جایگاه سوم جدول ایستاده است.

این دیدار از ساعت 16 فردا به میزبانی تیم حفاری اهواز برگزار خواهد شد.

سایر بازیهای هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور روز جمعه 17 آذر برگزار خواهد شد و طی آن تیم هلال احمر تبریز در سالن اختصاصی خود میزبان تیم رده دومی صبای قم خواهد بود.

هلال احمر هم اکنون با شش امتیاز در رده نازل دوازدهم جدول 13 تیمی لیگ برتر قرار گرفته است.