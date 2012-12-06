هوای پایتخت در شرایط هشدار/ احضار مسئولان محیط زیست به مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه محیط زیست در هفته ای که رو به پایان است، شاهد اخبار و رویدادهای مختلفی بود که چکیده ای از مهمترین این خبرها را مرور می کنیم.

2 روز مرخصی استعلاجی هم حال هوای تهران را خوب نکرد/ادامه شرایط هشدار

چهارشنبه این هفته پس از تعطیلی دو روزه به دلیل شرایط هشدار در پایتخت مدیرکل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از افزایش میزان آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون نسبت به روز گذشته خبر داد و گفت: هوای پایتخت همچنان در شرایط هشدار است.

یوسف رشیدی افزود: وضعیت آلاینده ها نشان می دهد مسکن تعطیلات نیز تأثیری در بهبود هوای پایتخت نداشته است.

مدیرکل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر آغاز ناپایداری ها از پنجشنبه در کشور تصریح کرد: به احتمال زیاد مانند همیشه ناپاداری های جوی به فریاد هوای تهران خواهد رسید و پنج شنبه از شرایط هشدار خارج می شود.

هوای پایتخت از ابتدای هفته جاری به دلیل پدیده اینورژن در شرایط هشدار بود

40 واحد صنعتی آلاینده در تهران تعطیل شدند/ راه حل کاهش آلودگی هوا

در این روز قائم مقام سازمان محیط زیست از پلمپ و تعطیلی 40 واحد صنعتی و معدنی آلاینده در چند روز گذشته که هوای پایتخت در شرایط هشدار بود خبر داد.

علی محمد شاعری افزود: واحدهای سیمان سازی، ریخته گری و آسفالت سازی از عمده صنایعی بودند که در این مدت به علت آلایندگی بالا با هماهنگی دستگاه قضایی پلمب شدند.

به گفته وی، البته کارخانه سیمان تهران نیز در این مدت تنها مجاز به استفاده از 40 درصد فعالیت و پالایشگاه تهران هم موظف به فعالیت بر طبق ضوابط بوده است.

شاعری اظهار داشت: این روند تا زمانی که پایتخت در شرایط هشدار است ادامه دارد.

دردی بی‌درمان بنام آلودگی هوا / نفس پایتخت باز هم گرفت

سه شنبه این هفته آلودگی هوا باز هم مسئولان را برآن داشت تا تصمیم به انتخاب آسانترین گزینه یعنی تعطیلی پایتخت بگیرند. این در حالی است که سالهاست تهران با این مشکل مواجه است و مسئولان هم همیشه وعده اجرای برنامه‌های مختلف را داده‌اند اما در نهایت تنها نسخه آنها تعطیلی است اما چاره کار همان جمله مشهور پیشگیری بهتر از درمان و اجرای صحیح بند های طرح جامع کاهش آلودگی هواست .

نتایج جلسه امروز فراکسیون محیط زیست/ بررسی مرگ پلنگ و آلودگی هوا

در این روز عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی نحوه مرگ پلنگ ایرانی و آلودگی هوا در این فراکسیون گفت: باد و باران آلودگی هوا را مدیریت می‌کنند و پایداری آلودگی هوا زمینه ساز مرگ چهار هزار نفر در سال می شود .

کمال الدین پیرموذن با اشاره به جلسه فراکسیون محیط زیست مجلس که سه شنبه با حضور مدیران و مسئولان سازمان حفاظت از محیط زیست برگزار شد گفت: در این جلسه موضوع کشته شدن پلنگ ایرانی مورد بررسی قرار گرفت که اعضا معتقد بودند باید برای مهارپلنگ تدبیر بیشتری به کار گرفته می شد تا این گونه کشته نمی شد.

وی ادامه داد: نمایندگان به استمرار کار میدانی بیشتر برای مشخص شدن ابعاد مختلف این حادثه تاکید داشتند. محیط بان نیز معتقد بود برای دفاع از خود در هنگام هجوم پلنگ دست به کشتن پلنگ زده است . این موضوع بر اساس قانون 28 حفاظت از محیط زیست در دادگاه نیز مطرح شده است که بر اساس حکم صادره پلنگ در هنگام هجوم به محیط بان چندان طبیعی نبوده است.

این نماینده مجلس در ادامه با تاکید براین که فراکسیون محیط زیست مقصر اصلی آلودگی هوا را سازمان محیط زیست کشور می شناسد گفت: در این جلسه تذکراتی در خصوص عدم اجرای ارتقای سوخت به یورو 4 و حذف بنزن و تعلل در اجرای طرح جامع کاهش آلودگی هوا داده شد.

کاهش 24 درصدی روزهای ناسالم در سال جاری/ برگه‌های معاینه فنی اعتبار لازم را ندارند

اما دوشنبه این هفته همزمان با نزدیک شدن هوای پایتخت به شرایط اضطرار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در سال 91، 33 درصد روزها در شرایط ناسالم و در سال 90، 57 درصد روزها در شرایط ناسالم بوده اند، گفت: در سال جاری تاکنون تعداد روزهای ناسالم 24 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

محمدجواد محمدی زاده با اشاره به اینکه پیش بینی می شود سه شنبه بیشترین انباشت آلاینده ها در شهر تهران رخ دهد افزود: با راهکار تعطیلی دو روزه سعی کردیم که شرایط هوا در پایتخت را در حد هشدار نگه داریم و اجازه ندهیم به مرحله اضطرار برسد.

وی با اشاره به اینکه با اجرای موثر بخش های عمده ای از طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران امسال تاکنون هوای تهران در هیچ روزی به شرایط اضطرار نرسیده است افزود: البته در اجرای برخی بندهای طرح جامع کاهش آلودگی هوا چندان موفق نبوده ایم که علت آن گرانی و تحریم ها بوده است.

خودسوزی تالاب خان‌میرزا/ پس از پریشان دومین تالاب کشور آتش گرفت

یکشنبه هفته جاری پس از تجربه آتش سوزی تالاب پریشان در استان فارس، خبر رسید تالاب خان‌میرزا در استان چهارمحال و بختیاری نیز به دلیل اقدامات نابخردانه و بهره‌برداری‌های خارج از ظرفیت منقطه، آتش گرفت. کارشناسان این اتفاق را خودسوزی تالاب می‌خوانند. با گذشت یکماه از این رخداد، هنوز گاز و دود از حفره‌های زمین در این منطقه خارج می‌شود.

منتقدان سد گتوند از اتهامات تبرئه شدند

در اولین روز از هفته جاری شعبه یازدهم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری استان تهران، اتهامات وارده از سوی شرکت دولتی توسعه منابع آب و نیروی ایران به آژانس خبری بختیاری (ایبنانیوز) را وارد ندانست و با تبرئه این پایگاه اطلاع رسانی، قرار منع تعقیب متهم را صادر کرد.

محسن حیدری مدیرمسئول ایبنانیوز اظهار داشت: در پی شدت گرفتن انتقادات فعالان اجتماعی و محیط زیست زاگرس میانی نسبت به آسیبهای سدسازی به محیط زیست طبیعی و انسانی این منطقه، به ویژه پروژه سد گتوند علیا، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران از آژانس خبری بختیاری (ایبنانیوز) شکایت کرد.

حیدری خاطرنشان کرد: ایبنانیوز از سوی متولیان سدسازی متهم شده بود که در گزارشی با تیتر تعارف مدیران بر سر جنازه کارون درباره سد گتوند علیا مطالب و تصاویر غیرکارشناسی راجع به آسیب های محیط زیستی و اجتماعی ناشی از سدسازی های شرکت آب و نیرو در کوهستان های بختیاری در زاگرس میانی ارائه کرده و از این طریق، به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و افترا به مقامات شرکت دولتی آب و نیرو پرداخته است. اما شعبه یازدهم بازپرسی داسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری استان تهران، پس از استماع اظهارات طرفین و چندین جلسه بازپرسی، این سه اتهام را وارد ندانست و قرار منع تعقیب متهم را صادر کرد.

5 تالاب در اولویت طرح احیا دریاچه ها و تالابها

در این روز رییس سازمان محیط زیست از حمایت و پیگیری جدی این سازمان از طرح نجات و احیای دریاچه ها و تالاب های کشور در مجلس خبر داد و گفت: 5 تالاب کشور در اولویت این طرح قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی یک فوریت طرح نجات و احیای دریاچه ها و تالاب های کشوررا با 119 رای موافق، 43 رای مخالف و 26 رای ممتنع تصویب کردند.این طرح با قید دو فوریت در صحن علنی مجلس مطرح شد اما دو فوریت آن به تصویب نرسید.