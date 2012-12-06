200 همیار محرم در دهه اول محرم در قزوین فعالیت کردند

حمید شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برنامه های اجرا شده ویژه محرم در حوزه مرکز تشکلهای مذهبی در راستای تحقق اهداف مدیریت شهری در برگزاری عزاداری صحیح در دهه اول محرم به انجام رسید.

شهبازی تصریح کرد: مرکز تشکلهای مذهبی سازمان فرهنگی ورزشی همه ساله در قبل از فرارسیدن ماه محرم به منظور برپایی عزاداری صحیح و منطقی در شهر برنامه ها و اقدامات مختلفی را در راستای سیاست های مجموعه مدیریت شهری و دستگاه های مشارکت کننده با این ارگان به انجام می رساند.

وی در ادامه گزارشی از برنامه های به اجرا درآمده و نتایج حاصل از اجرای آنها ارائه داد و گفت: ستاد تسهیلات محرم از 20 آبان ماه فعالیت خود را در فرهنگسرای بانو حضرت زهرا (س) آغاز کرد و تا پایان دهه اول به مدت 14 روز به منظور خدمات رسانی به هیئت های مذهبی به کار خود ادامه داد.

این مسئول افزود: در این ستاد سازمانهای فرهنگی ورزشی، زیباسازی، آتش نشانی و مدیریت پسماند از مدیریت شهری و نیز شورای هیئت های مذهبی، سازمان تبلیغات، اداره کل فرهنگ و ارشاد، سازمان صنعت، معدن و تجارت، فرماندهی نیروی انتظامی و پلیس راهور عضویت داشتند.

مسئول مرکز تشکلهای مذهبی سازمان فرهنگی ورزشی با بیان اینکه در این ستاد حدود 980 نفر ساعت عملیات انسانی صورت گرفته است بیان کرد: در مجموع 140 درخواست از سوی 43 هیئت مذهبی دارای مجوز و مسجد به ستاد تسهیلات محرم ارائه شد که تمامی آنها پاسخ داده شده است.

وی یادآورشد: همچنین 97 هیئت بدون مجوز و اشخاص حقیقی درخواست خود را برای دریافت مجوز احداث ایستگاه صلواتی پخش نذورات مطرح کردند که به تمامی آنها رسیدگی شد و محلات 14 گانه شهرقزوین نیز از خدمات ستاد بهره مند شدند و سازمان آتش نشانی در صورت نیاز مراجعه کنندگان، کپسول آتش نشانی آنان را به صورت رایگان شارژ می کرد.

وی در ادامه به برپایی نمایشگاه نگاه پنهان که با موضوع نگاه به معضلات شهری در ایام محرم در نگارخانه فرهنگسرای بانو حضرت زهرا(س) گشایش یافته بود اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه همزمان با فعالیت ستاد ساماندهی محرم به فعالیت پرداخت تا برای شهروندان چهره نامطلوب شهر در بعد از عزاداری ها بازگو شود.

شهبازی گفت: هیئت های مذهبی و شهروندان استقبال خوبی از این نمایشگاه داشتند ونشان می دهد که این نمایشگاه بازتاب خوبی داشته است.

این مسئول در ادامه گزارشی از برگزاری همایش همیاران دانش آموزی بسیجی ارائه داد و گفت: نوجوانان دانش آموز بسیجی در ایام عزاداری ها در دهه اول محرم توانستند یکهزار و750 نفر ساعت ضمن همکاری با نیروهای سازمان مدیریت پسماند به فعالیت بپردازند تا چهره شهر مطلوب و در خور عزاداری اباعبداالله الحسین (ع) باشد.

مسئول مرکز تشکلهای مذهبی سازمان فرهنگی ورزشی در ادامه با اشاره به برگزاری همایش همیاران محرم که همزمان با 25 آبان ماه در مسجد کریم اهل بیت(ع) قزوین برگزار شد اظهارداشت: این اقدام با همکاری نیروی انتظامی، شورای هیئت های مذهبی و سازمان تبلیغات با هدف بهره برداری از ظرفیت نیروهای هیئتی در مساعدت به روان سازی ترافیک و تلاش در جهت نهادینه کردن فرهنگ شهروندی در ایام محرم به انجام رسید.

شهبازی یادآورشد: 200 نفر همیار محرم در مجموع هفت هزار نفر ساعت در هفت مرحله کاری پنج ساعته، به فعالیت پرداختند.

وی در ادامه بیان کرد: در این ایام شعارهای فرهنگ شهروندی در بنرهایی به چاپ رسید و کنار110 مسجد استراتژیک شهر نصب شد و نیز"میثاق نامه حسینی" در500 نسخه چاپ شد و در این ایام بین همیاران محرم و مراجعین ستاد تسهیلات توزیع شد.

شهبازی گفت: به منظور بهره مندی از ظرفیت رادیو شهر، مدیران شهری و استانی برای اطلاع رسانی دغدغه های مدیریت شهری در ایام محرم به شهروندان در برنامه های رادیو شهر حضور می یافتند و نیز نشریه پیام شهر در دو شماره این موارد را به چاپ رساند و در این بین نظرات مسئولان هیئت های مذهبی نیز انتشار یافت.