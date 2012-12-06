مشخصات 35 هزار مدیر کشور در بانک اطلاعاتی ثبت شد

موسی مهدوی در حاشیه افتتاح بانک اطلاعاتی مدیران در استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با فعالیت مجدد مرکز آموزش مدیریت دولتی در استانهای کشور زمینه آموزش تخصصی سالانه 300 نفر در هر استان فراهم شده است.

وی افزود: تربیت مدیران مجرب و کارآزموده بر اساس سیسات های مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی از سال گذشته آغاز شد و تاکنون طرح ملی آموزشی و تربیت مدیران با احتساب قزوین در 17 استان کشور اجرایی شده است.

مهدوی بیان کرد: از آنجا که مدیران فعلی کشور مدام در حال تصمیم گیری هستند و دیدگاهها و اقدام آنها نقش مهمی در انعکاس کارآمدی نظام و جلب اعتماد عمومی دارد لذا لازم است دوره های آموزشی لازم را طی کنند تا بتوانند تصمیمات درستی اتخاذ کنند.

وی افزود: آموزش مدیران به طور جدی پیگیری می شود که در این میان با راه اندازی بانک اطلاعاتی مدیران تمامی مشخصات فردی، تخصصی، شغلی مدیران ارشد کشور جمع آوری و در این بانک ثبت می شود که می تواند در مواقع مورد نیاز مورد استفاده مدیران ارشد قرار گیرد.

این مسئول بیان کرد: همه دستگاههای اجرایی استانها می توانند در این طرح شرکت کرده و نسبت به برنامه ریزی برای ثبت اطلاعات و آموزش مسئولان خود اقدام کنند.

مهدوی یادآورشد: در ماده 55 قانون خدمات کشوری راه اندازی بانک های اطلاعاتی برای استفاده مطلوب از سرمایه های مدیریتی کشور پیش بینی شده که برای شناسایی تعداد و توانمندی های مدیران به صورت متمرکزاین طرح اجرایی شده است.

راه اندازی بانک اطلاعاتی در هفت استان کشور

وی گفت: بانک اطلاعاتی مدیران حرفه ای کشور تاکنون در هفت استان کشور از جمله قزوین راه اندازی شده است که به صورت آن لاین اطلاعات به صورت متمرکز جمع آوری و ثبت می شود.

مهدوی یادآورشد: طرح ملی تربیت مدیر با پیش بینی 224 ساعت آموزش برای مدیران ارشد، 162 ساعت برای مدیران میانی، 128 ساعت مدیران بخشهای دیگر و 120 ساعت مدیران سیاسی پیش بینی شده که اجرایی می شود.

این مسئول گفت: اولویت امسال مرکز آموزش مدیریت دولتی تکمیل بانک اطلاعاتی افراد شایسته مدیریت در کشور، برای دسترسی آسان به اطلاعات مورد نیاز به صورت متمرکز، شناسایی مدیران جدید برای سپردن فعالیتهای مدیریتی و آموزش نیروهاست که به طور جدی پیگیری می شود.

وی بیان کرد: برای شرکت کنندگان در دوره های آموزشی در مرکز آموزش مدیریت دولتی گواهینامه شایستگی مدیریت صادر می شود که با ارزش معادل مراکز دانشگاهی زمینه ارتقاء سطح علمی و تخصصی نیروهای مسئول را فراهم کرده است.

آموزش 10 هزار نفر در مرکز آموزش مدیریت دولتی

مهدوی تصریح کرد: مدرسان دوره های آموزش تربیت مدیر باید در کنار مباحث علمی باید مسائل کاربردی و اجرایی را نیز مطرح کنند تا مدیران بتوانند بدرستی تصمیم بگیرند و مهارت آموزی را مد نظر قرار دهند.

رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی افزود: در حال حاضر برای آموزش مدیران در هر استان 300 نفر پیش بینی شده که می توانند در این مرکز شرکت کنند و دوره های تخصصی را سپری کنند.

این مسئول یادآورشد: در سال جاری زمینه آموزش 10 هزار نفر در دوره های تخصصی و علمی در مرکز آموزش مدیریت دولتی استانهای کشور فراهم خواهد شد.