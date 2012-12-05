تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه شانزدهم آذر‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با بیست و یکم محرم سال 1434 هجری قمری و ششم دسامبر سال 2012 میلادی.

- نهمین دوره مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان امروز با برگزاری یک دیدار طبق برنامه زیر آغاز می‌‎شود:

* تیم‌های اوکلند از نیوزلند و سانفرس هیروشیمای ژاپن

- دور رفت از پیکارهای لیگ برتر کشتی آزاد امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

گروه یک:

* سایپا شمال – پرسپولیس جویبار (میزبان تنکابن)

* موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج سبزوار- صدرای زیرآب (میزبان سبزوار)

گروه دو:

* فولاد ماهان سپاهان اصفهان- شهدای ساری (میزبان اصفهان)

- دور دوم از مسابقات واترپلوی قهرمانی جوانان جهان امروز در شهر پرث استرالیا آغاز می‌شود که تیم ایران به مصاف تیم استرالیا میزبان مسابقات می‌رود.

- هفتمین دوره مسابقات پومسه قهرمانی جهان از امروز با حضور 53 تیم از سراسر جهان در سالن "سان انتینیو" شهر "تونجا " کلمبیا آغاز می‌شود که در روز نخست مسابقات محمدمهدی جمشیدی در رده سنی (زیر 17 سال) و مهدی جمالی در پومسه آزاد به مصاف رقیبان خود می‌روند.

- روز پایانی از مرحله گروهی مسابقات لیگ اروپا امروز و امشب با برگزاری 24 مسابقه به پایان می‌رسد.

- هفته دوازدهم رقابتهای لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* شرکت ملی حفاری ایران - دبیری تبریز، ساعت 16، سالن نفت اهواز

* شهرداری تبریز - شهرداری ساوه، ساعت 16، سالن شهید پورشریفی تبریز