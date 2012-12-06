دکتر مهدی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زلزله اخیر خراسان جنوبی، افزود: این زلزله با بزرگای 5.4 در غرب آفین در خراسان جنوبی رخ داده است.



معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله به محل رخداد این زلزله اشاره کرد و افزود: این زلزله در 40 کیلومتری غرب گسل آبیز در نزدیکی پهنه رومرکزی زلزله 20 اردیبهشت ماه سال 76 اردکول قائن به وقوع پیوست.



وی با بیان اینکه روندهای این منطقه شمال غرب- جنوب شرق است، خاطر نشان کرد: گسل‌های موجود در این منطقه مانند "آبیز" ، "نوزاد" و "فردوس" دارای روندهای شمال غرب- جنوب شرق است.



زارع گسل مسبب این زلزله را گسل "آبیز" دانست و ادامه داد: این زلزله ناشی در امتداد شمال غربی گسل نوزاد بوده است.



وی با تاکید بر رخ دادن زلزله‌های تاریخی در این منطقه، اضافه کرد: زلزله‌های تاریخی سالهای 763 و 1493 میلادی با بزرگای بیش از 7 در مقیاس ریشتر بر اثر جنبانی این گسل رخ داده است.