ایجاد 26 هزار فرصت شغلی برای معلولان در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، همایون هاشمی عصر چهارشنبه در همایش اجرای طرح آفتاب در ارومیه با بیان اینکه توانمند سازی جامعه معلولان از ارکان اصلی سازمان در برنامه پنجم توسعه است اظهارداشت: توجه به اشتغال و توانمند سازی معلولان از اولویت های این سازمان است که تاکنون 26 هزار فرصت شغلی محقق شده است.

وی در ادامه با اشاره به تعهد ایجاد 100 هزار واحد مسکونی برای مددجویان در سالجاری افزود: در دهه فجر امسال نیز 20 هزار واحد مسکونی بهره برداری و تحویل مددجویان می شود.

هاشمی ادامه داد: در راستای حمایت های اجتماعی از معلولان در سالجاری یک هزار و 200 میلیارد ریال در قالب حمایت بیمه ای از مددجویان تخصیص یافته است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه معلولان در جامعه نیاز به پذیرش دارند نه دلسوزی گفت: طرح آفتاب فرصتی برای شناساندن و تقویت جامعه معلولان برای افراد مختلف و توانمند کردن آنها در تمامی ابعاد زندگی است.

وی اعلام کرد: در حال حاضر 700 خانوار مددجویی از نظر معیشتی اقتصادی توانمند شده اند.

اجرای موفقیت آمیز طرح آفتاب بهزیستی در 15 استان کشور

رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه از اجرای موفقیت آمیز طرح آفتاب بهزیستی تاکنون در 15 استان کشور خبر داد.

هاشمی با اظهار رضایت از اجرای این طرح در کشور اظهار داشت: در قالب اجرای طرح آفتاب بهزیستی، تاکنون بیش از 20 هزار خانوار تحت پوشش این سازمان در سطح کشور به مرز توانمندی رسیده اند.

وی گفت: طرح آفتاب یک طرح سیال و پیوسته است که در سه بخش مسکن، اشتغال و حمایت های اجتماعی و عمومی از حدود یک سال پیش در سطح کشور آغاز شده و تاکنون نتایج بسیار مثبتی در برداشته است.

هاشمی از این طرح به عنوان یک چرخه مددکاری نوین که موجب افزایش سطح تماس گروه های مورد حمایت و مددجویان با این سازمان می شود یاد کرد و افزود: یکی از مهمترین مزایای این طرح دیدار و ملاقات چهره به چهره مدیران با مددجویان است که نقش مهمی در فعال ساختن جریان مددکاری داشته است.

وی اضافه کرد: یکی از راهبردهای اساسی که در اتاق فکر این سازمان مورد تاکید قرار گرفته ایجاد یک مهارت برای هر مددجو و ایجاد یک اشتغال برای هر خانواده مددجو است که نقش مهمی در توانمندسازی خانواده های تحت پوشش این سازمان دارد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در این راهبرد برنامه ریزی شده است که حتی معلولان نیز با فرا گرفتن مهارتهای لازم وارد چرخه فعالیت و اشتغال شوند.

وی افزود: در قالب اجرای این طرح در آذربایجان غربی پیش بینی شده است 40 میلیارد ریال تسهیلات در راستای توانمندسازی مددجویان در اختیار آنها قرار داده شود.

هاشمی به منظور اجرای طرح آفتاب به استان آذربایجان غربی سفر کرده است.