ورود 240 هزار پرونده به دستگاه قضایی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، توکل حیدری عصر چهارشنبه در آیین بهره برداری از حسینیه دادگستری امام علی (ع) چایپاره اظهارداشت: بیش از نیمی از این پرونده ها در شعبه های شوراهای حل اختلاف رسیدگی و منجر به صلح، سازش و یا مختومه شده است.

وی در ادامه با اشاره به کمبود قاضی در دادگستری های آذربایجان غربی گفت: کمبود قضات در دادگستری های استان باعث طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده های وارده است اما با برنامه ریزی های صورت گرفته این کمبود تا پایان سال 92 با جذب قضات جدید برطرف می شود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی قاچاق کالا به ویژه مشروبات الکلی، نزاع فردی و دسته جمعی، سرقت و کلاهبرداری را از جمله مهم ترین جرایم اتفاق افتاده در استان عنوان کرد .

حیدری ادامه داد: یکی از مهمترین مشکلات دادگستری استان کمبود نیروی انسانی است که امیدواریم با مساعدت رئیس قوه قضائیه مشکل فوق در آینده‌ای نزدیک با جذب قضات جدید برطرف شود .

امام جمعه چایپاره هم در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از خدمات دستگاه قضایی شهرستان چایپاره در رسیدگی به موقع به پرونده های وارده به دادگستری این شهرستان گفت: ایجاد صلح و سازش میان مردم باید در اولویت کاری دستگاه قضا باشد.

حجت الاسلام ابراهیمی افزود: دادگستری ها نقش بسزایی در ایجاد امنیت در جامعه دارند و امروز دادگستری استان با رعایت حقوق قانونی افراد و عدالت در بین مراجعان به دادگستری در سالم سازی جامعه نقش موثری ایفا می کند.

حسینیه امام علی (ع) شهرستان چایپاره در زیربنای 400 مترمربع و با اعتباری افزون بر یک میلیارد و 500 ریال در دو طبقه ساخته شده است.