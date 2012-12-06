فقدان گفتمان در جنبش دانشجویی/امروز دیگر دانشگاه رسانه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عباس عبدی، شامگاه چهارشنبه در مناظره تاملی بر سرشت و سرنوشت جنبش دانشجویی که به همت جهاد دانشگاهی مشهد و در نبود عباس سلیمی نمین در سالن جهاد دانشگاهی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: فقدان گفتمان، مسئله محوری و پویش فردی در جنبش دانشجویی موج می زند و گفتمان دگرخواهانه نیز در این جنبش تضعیف شده است.

وی با بیان اینکه هنگامی که رژیم ها و حکومت ها فشار را زیاد می کنند جنبش دانشجویی شکل می گیرد، افزود: جنبش دانشجویی در پاسخ به یک سوال ساده و عام و در هنگام فشار در فضاهای سیاسی شکل می گیرد.

وی با بیان این مطلب که در جنبش دانشجویی نیروهایی با گرایش‌های متفاوت حضور دارند، افزود: حرکت سیاسی جمعی برای رسیدن به ارزش های مشترک تعریفی برای جنبش های دانشجویی است.

رکن شکل گیری جنبش دانشجویی

تحلیلگر اصلاح طلب مسائل سیاسی تاکید کرد: قبل از انقلاب جنبش دانشجویی با وجود گرایش های متفاوت و اختلاف به لحاظ چپی و راستی بودن وحدت نظر داشته و می خواستند تا شاه برود و در این زمینه با رژیم پهلوی مبارزه می کردند.

این فعال اصلاح‌طلب با بیان اینکه اگر سیاست مسئله ساده و عامی نباشد یک دانشجو نمی تواند در این مقوله وارد شود،عنوان کرد: قبل از انقلاب جنبش دانشجویی معتقد بود که با رفتن شاه همه چیز درست می شود.

وی با تاکید بر اینکه استبداد رکن شکل گیری جنبش دانشجویی است، گفت: استبداد به دنبال هم شکل کردن آدم های مختلف است بنابراین در این هنگام جنبش دانشجویی با برخورداری از حداقل تشکیلات و نیروهایی با گرایش‌های متمایز در پاسخ به یک سوال ساده باهم متحد می شوند.

تحلیلگر مسائل سیاسی اصلاح طلب با اشاره به شرط لازم برای شکل گیری یک جنبش تصریح کرد: در هنگامی که سیاست رقابت سیاسی را نامشروع کرده و نهاد حزبی به عنوان یک نهاد کسب قدرت کنار برود می توان گفت یکی از شرط های لازم برای شکل گیری جنبش دانشجویی محقق شده است.

امروز دیگر دانشگاه رسانه نیست

عبدی ادامه داد: در قبل از انقلاب اسلامی جنبش های دانشجویی به دلیل پایین بودن سطح تحصیلات جامعه خود را به لحظ فرهنگی، فکری و اجتماعی از جامعه بالاتر می دید و این امر به کنش و رفتار دانشجو در آن زمان اعتبار می داد اما امروز به دلیل بالا رفتن سطح تحصیلات جامعه یک دانشجو نمی تواند خود را از اجتماع بالاتر ببیند.

تحلیلگر مسائل سیاسی اصلاح طلب با تاکید بر اینکه امروز دیگر دانشگاه رسانه نیست، تصریح کرد: در گذشته دانشگاه یک رسانه بود و خود دانشجو شبکه خبرگیری را در دانشگاه داشت.

وی با بیان مطلب فوق افزود: اما امروز دیگر شاهد رسانه ای بودن دانشگاه نیستیم زیرا وجود اینترنت و ماهواره سبب گرفتن اخبار و اطلاعات می شود.

وی تاکید کرد: افرادی که در گذشته وارد دانشگاه می‌شدند قدرت سازماندهی داشتند اما امروز با افزایش تعداد دانشجویان به دلیل تنوع گرایش‌ها این قدرت سازماندهی وجود ندارد و از سویی وجود پویش‌های اجتماعی اجازه پایداری به جنبش دانشجویی را نمی‌دهد.

وی تاکید کرد: امروز تعداد دانشجویان زیاد شده و این امر به معنای شکل گیری جنبش دانشجویی نیست، اکنون آنچه در دانشگاه ها شاهد خواهیم بود وجه سیاسی و فرهنگی است زیرا در حال حاضر دانشجو مانند یک شهروند می تواند سیاسی باشد.

کنش فرهنگی و اجتماعی جنبش دانشجویی

وی با بیان این که در سال های آینده ما بیشتر شاهد کنش فرهنگی و اجتماعی جنبش دانشجویی خواهیم بود، تصریح کرد: جنبش دانشجویی در سال های بعد بیش از سیاسی بودن صنفی، فرهنگی و اجتماعی خواهد بود.

وی با اشاره به سیاسی بودن دانشجویان اظهار کرد: جنبش دانشجویی در استبداد و فضای بسته شکل می گیرد زیرا هنگامی که فضا بسته باشد 5 درصد دانشجویان نیز سیاسی باشند کافی است.

وی ادامه داد: در قبل از انقلاب 15 درصد دانشجویان در زمینه سیاسی فعال بودند اما این امر به معنای مخالف بودن 85 درصد دیگر با فعالیت در این زمینه نبود زیرا در آن زمان یک خبرچین به دلیل مشکلات سیاسی طرف مقابل را افشاء می کرد اما هنگامی که فضا باز می‌شد این 15 درصد به 25 درصد می رسیدند.

وی یادآور شد: از سویی در جامعه ای کاملا آزاد که احزاب فعال هستند ممکن است در دانشگاه فعالیت سیاسی انجام نشود که بر این اساس نمی توان انجام ندادن فعالیت سیاسی در دانشگاه را یک ایراد محسوب کرد زیرا این مکان محلی برای آموختن علم است.

جنبش دانشجویی در فضای باز شکل نمی گیرد

تحلیلگر مسائل سیاسی اصلاح طلب با تاکید بر اینکه جنبش دانشجویی در فضای باز شکل نمی گیرد، عنوان کرد: در دوره گذار احزاب نیز به دنبال یارگیری از میان جنبش های دانشجویی هستند و این امر در حالی است که جنبش دانشجویی در زمان هایی که احزاب نبودند می‌توانست بسیار قدرتمند عمل کند.

وی ادامه داد: در سال 1339 تا 1342 یعنی در هنگام شروع دولت دکتر امینی حکومت کل احزاب را سرنگون کرد و فضا کمی باز شد و در زمان جبهه ملی دوم کمیته دانشگاه قدرت اصلی را بر عهده داشت.

عبدی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نشریه های دانشجویی عنوان کرد: مطالب نشریه سال 57 عمومی بود و برای کسانی که در بیرون امکان حرف زدن نداشتند چاپ می شد.

وی با تاکید بر اینکه جنبش دانشجویی امروز باید ضد خود عمل کند، افزود: زیرا امروز روزنامه‌ها و مطبوعات حرفه‌ای تر از نشریات دانشجویی فعال هستند.

تحلیلگر مسائل سیاسی اصلاح طلب یادآور شد: وظیفه نشریات دانشجویی پرداختن به مسائل دانشگاه و خلاقیت‌های دانشجویی است.