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۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۰:۰۲

فلاحتی در گفتگو با مهر:

سرما مهمترین مشکل زلزله زدگان/ احتمال افزایش زخمیها

سرما مهمترین مشکل زلزله زدگان/ احتمال افزایش زخمیها

زیرکوه - خبرگزاری مهر: فرماندار زیرکوه گفت: سرمای شدید مناطق زلزله زده به مشکل اصلی مردم تبدیل شده است با این وجود آواربرداری و کمک رسانی به مردم با جدیت ادامه دارد.

فرهاد فلاحتی در گفتگو با مهر اظهارداشت: بیشترین میزان خسارات در شهرستان زهان روی داده است و تعداد کشته ها پنج نفر است و یک نفر نیز مفقود شده است ضمن اینکه تعداد زخمیها در حال افزایش است.

وی تصریح کرد: بیشترین خسارات در 15 روستای زهان است و بسیاری از منازل دچار تخریب شده اند.

فرماندار زیرکوه ادامه داد: مردم در شهر زهان و روستاهای اطراف خارج از منازل هستند و احتیاج به چادر و پتو به شدت احساس می شود.

این مسئول افزود: امداد رسانی با جدیت تا صبح ادامه خواهد داشت و شهرستانهای معین از جمله قائنات و بیرجند نیز باید به اکیپهای امدادی منطقه افزوده شوند.

فلاحتی ادامه داد: سه راه روستایی مسدود شده بود که هم اکنون دو راه باز شده و تلاش برای بازگشایی راه یک روستای دیگر ادامه دارد.

وی همچنین از خارج کردن اجساد از زیر آوار خبر داد و ابراز امیدواری کرد تعداد کشته ها افزایش نیابد.

وی ادامه داد: برق روستاهای زلزله زده نیز قطع بود که برخی مناطق مشکل برطرف شده است.

فرماندار زیرکوه گفت: بیل مکانیکی و لودر از جمله نیازهای مناطق زلزله زده است و تا کنون چندین محموله امدادی نیز به مردم تحویل داده شده است.

روستاهای شاج، حسین آباد، نخ رود، زردان و شیرک بیشترین آسیب را دیده اند.

کد مطلب 1759284

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