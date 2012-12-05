سرما مهمترین مشکل زلزله زدگان/ احتمال افزایش زخمیها

فرهاد فلاحتی در گفتگو با مهر اظهارداشت: بیشترین میزان خسارات در شهرستان زهان روی داده است و تعداد کشته ها پنج نفر است و یک نفر نیز مفقود شده است ضمن اینکه تعداد زخمیها در حال افزایش است.

وی تصریح کرد: بیشترین خسارات در 15 روستای زهان است و بسیاری از منازل دچار تخریب شده اند.

فرماندار زیرکوه ادامه داد: مردم در شهر زهان و روستاهای اطراف خارج از منازل هستند و احتیاج به چادر و پتو به شدت احساس می شود.

این مسئول افزود: امداد رسانی با جدیت تا صبح ادامه خواهد داشت و شهرستانهای معین از جمله قائنات و بیرجند نیز باید به اکیپهای امدادی منطقه افزوده شوند.

فلاحتی ادامه داد: سه راه روستایی مسدود شده بود که هم اکنون دو راه باز شده و تلاش برای بازگشایی راه یک روستای دیگر ادامه دارد.

وی همچنین از خارج کردن اجساد از زیر آوار خبر داد و ابراز امیدواری کرد تعداد کشته ها افزایش نیابد.

وی ادامه داد: برق روستاهای زلزله زده نیز قطع بود که برخی مناطق مشکل برطرف شده است.

فرماندار زیرکوه گفت: بیل مکانیکی و لودر از جمله نیازهای مناطق زلزله زده است و تا کنون چندین محموله امدادی نیز به مردم تحویل داده شده است.

روستاهای شاج، حسین آباد، نخ رود، زردان و شیرک بیشترین آسیب را دیده اند.