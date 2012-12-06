کلنجار معلولان هرمزگانی با مشکلات/وعده هایی که با ترحم هم عملی نشدند

به گزارش خبرنگار مهر، معمولا هنگامی که فردی معلول را در کوچه، خیابان و یا خانه ای می بینیم که از دید ما از محدودیت خاصی همچون عدم توانایی در راه رفتن، ندیدن و یا نشنیدن رنج می برد، شاید در ابتدا و یا به طور ناخواسته نگاهی ترحم آمیز به او داشته باشیم و دلمان برای آن فرد بسوزد که از معلولیتی رنج می برد و با همین نگاه ترحم آمیز بخواهیم به او کمک کنیم.

این نوع نگاه به معلولان در حالی در جامعه ما به وفور دیده می شود، که شاید همه ما از توانایی های این معلولان نیز آگاهی داشته باشیم و کارهای اعجاب انگیز معلولان را دیده و یا شنیده باشیم. اما به هرحال فرهنگ بدی در جامعه ما ایجاد شده که با نگاه ترحم آمیز به معلولان همراه است.

البته این فرهنگ، همواره موجب آزردن معلولان ما نیز شده و آنان همواره تلاش کرده اند تا توانایی های خود را ثابت کرده و به مردم بگویند که از توانایی های زیادی برخوردار هستند.

شاید تنها زمانی که همه ما به معلولان خود افتخار می کنیم، زمان برگزاری مسابقات پارالمپیک، همانند همین چند ماه پیش باشد که می بینیم، ورزشکاران معلول ما بسیار بیشتر از ورزشکاران عادی، برای کشور افتخار آفرینی می کنند و مدالهای رنگارنگی را برای ایران به ارمغان می آورند و در آنجاست که همه متوجه می شویم، معلولیت محدودیت نیست، اما شاید چندی بعد این مسئله را فراموش می کنیم.

اما وجود تمامی مسائل و همین نگاه ترحم آمیز موجب نشده تا شرایط مناسبی برای معلولان در جامعه ما ایجاد شود و این قشر از جامعه همواره از کمبود توجه و امکانات مخصوص آنها رنج برده است.

12 آذرماه یعنی روز جهانی معلولان، فرصت مناسبی بود تا تعداد زیادی از معلولان هرمزگانی در اعتراض به عدم توجهات مسئولان به رفع مشکلات آنها در مقابل اداره کل بهزیستی استان هرمزگان تجمع اعتراض آمیزی را برگزار کنند تا در آن صدای خود را به گوش مردم و مسئولان برسانند و تمامی این مسائل موجب شد تا نمایندگان تشکلهای مختلف معلولان هرمزگان در نشستی با حضور استاندار هرمزگان به بیان خواسته ها و مشکلات خود بپردازند.

تشریح مشکلات معلولان هرمزگانی

محمدحسن استاد رئیس هیئت مدیره انجمن ضایعات نخاعی استان هرمزگان در ابتدای این نشست ضمن برشمردن مشکلات متعدد این قشر از معلولان هرمزگانی، عنوان کرد: یکی از مشکلات معلولان هرمزگانی عدم برخورداری از مسکن مناسب است که با وجود وعده های داده شده از سوی مسئولان بهزیستی کشور مبنی بر کمک به معلولان در این خصوص برای احداث واحدهای مسکونی، تا کنون تعاونی های مسکن ضایعات نخاعی و ناشنوایان در استان هرمزگان حتی یک ریال کمک دریافت نکرده اند.

وی همچنین به تفاهم نامه امضا شده برای خرید لوازم بهداشتی مورد نیاز معلولان هرمزگانی اشاره کرد و افزود: طبق تفاهم نامه میان انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان و اداره کل بهزیستی قرار شده تا سالانه بهزیستی مبلغ 150 میلیون تومان برای خرید لوازم بهداشتی معلولان اختصاص دهند که امسال بهزیستی اعلام کرده تنها توانایی 80 میلیون تومان را دارد و در حالی که معلولان با کمک خیرین 70 میلیون تومان برای خرید این لوازم جمع آوری کرده اند، اما بهزیستی از 80 میلیون وعده داده شده نیز تا کنون تنها 20 میلیون تومان را پرداخت کرده است.

رئیس هیئت مدیره انجمن ضایعات نخاعی استان هرمزگان ادامه داد: این درحالی است که معلولان ضایعه نخاعی در معرض بیماری خطرناک زخم بستر قرار دارند و درصورت عدم تامین این لوازم، آنها با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد.

استاد در ادامه به سایر مشکلات معلولان از جمله مناسب نبودن فضای شهری برای رفت و آمد معلولان اشاره کرد و اظهار داشت: فضای شهری بندرعباس و همچنین ساختمانهای بسیاری از ادارات و سازمانهای دولتی استان هرمزگان و حتی برخی مدارس نیز برای رفت و آمد معلولان نامناسب است و این درحالی است که اداره کل بهزیستی هرمزگان به عنوان دبیر کمیته مناسب سازی حتی یک بار در این خصوص به شهرداری و سایر ادارات تذکر نداده است.

تولید محصولات مرغوب توسط معلولان

وی همچنین با اشاره به فعالیت مرکز حرفه آموزی معلولان هرمزگان، بیان داشت: این مرکز با تلاش خود معلولان راه اندازی شده و هم اکنون محصولات با کیفیتی توسط معلولان هرمزگانی در آن تولید می شود که ما می خواهیم تا شرایطی ایجاد شود که به جای خریدن محصولات چینی در جامعه، محصولات با کیفیت و مرغوب تولید شده در این مرکز خریداری شوند، تا با این کار برای معلولان بسیاری شغل ایجاد شود.

رئیس هیئت مدیره انجمن ضایعات نخاعی استان هرمزگان در ادامه عدم پرداخت هزینهای رفت و آمد معلولان از سوی بهزیستی، عدم تهیه خودورهای ون مخصوص معلولان و همچنین عدم اختصای بیمه تکمیلی را از جمله دیگر مشکلات معلولان هرمزگانی برشمرد.

اما نماینده جامعه نابینایان هرمزگان نیز در این نشست از برخی کم کاری ها انتقاد کرد و گفت: جامعه نابینایان استان هرمزگان با چهار هزار نفر جمعیت، دارای بیشترین جمعیت در میان معلولان هرمزگانی است، اما امکانات بسیار کمی به این قشر از جامعه تعلق گرفته و نابینایان با مشکلات زیادی مواجه هستند.

جاودان نیز مسکن را یکی از مشکلات اساسی نابینایان هرمزگانی دانست و افزود: عدم برخورداری از شغل مناسب عمده ترین مشکل نابینایان هرمزگانی است، و در حالی که در ادارات حداقل می توان از نابینایان به عنوان اپراتور استفاده کرد، اما برای همین شغل نیز از افراد بینا استفاده می شود.

فروپاشی خانواده های نابینایان

وی ادامه داد: دریافت تنها ماهیانه 80 هزار تومان حقوق از سوی نابینایان به هیچ وجه قابل توجیه نیست چون آنها نمی توانند با این مبلغ ناچیز زندگی خود را بگذرانند و به همین علت تعدادی از خانواده های نابینایان هرمزگانی در آستانه فروپاشی قرار گرفته و همسران آنها تقاضای طلاق داده اند.

نماینده جامعه نابینایان هرمزگان همچنین با انتقاد از نبود امکانات ورزشی برای نابینایان هرمزگانی، عنوان کرد: در حالی که ورزشکاران نابینای هرمزگانی مدالها و عناوین بسیاری را در مسابقات ملی و بین المللی کسب کرده اند، اما تنها سالن مخصوصی که برای نابینایان در مجموعه ورزشی هفت تیر بندرعباس احداث شده، به ورزشکاران نابینا اختصاص داده نمی شود و حتی نابینایان نمی توانند در آن سالن یک ساعت تمرین کنند.

نشنیدن درد دلهای ناشنوایان

مدیرعامل کانون ناشنوایان هرمزگان نیز دیگر فردی بود که در این جلسه به بیان مشکلات این قشر از معلولان پرداخت و اظهار داشت: متاسفانه مسئولان در روز جهانی ناشنوایان حتی یک ساعت هم برای شنیدن درد دلهای جامعه سه هزار نفری ناشنوایان هرمزگان وقت نگذاشتند.

قریشی از نبود رابط ناشنوا در ادارات هرمزگان نیز انتقاد کرد و افزود: متاسفانه حتی خود اداره بهزیستی هرمزگان نیز از رابط ناشنوا برای سهولت کار این قشر از جامعه استفاده نمی کند.

وی با اشاره به توانمندی های بسیار ناشنوایان، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه ورزشکاران ناشنوای هرمزگانی حتی در المپیک ناشنوایان نیز افتخار آفرینی های بسیاری داشته اند، اما حتی یک سالن ورزشی برای این قشر در هرمزگان احداث نشده است.

مدیرعامل کانون ناشنوایان هرمزگان ادامه داد: سمعک کوچکترین نیاز تجهیزاتی ناشنوایان است که بهزیستی تنها هر سال 50 عدد از این وسیله مورد نیاز ناشنوایان را در اختیار این قشر در هرمزگان قرار می دهد، در حالی ناشنوایان بسیاری در هرمزگان نیاز به سمعک دارند.

انتقاد شدید از صدا و سیما

قریشی همچنین با انتقاد شدید از صدا و سیمای مرکز خلیج فارس به علت عدم استفاده از رابط ناشنوا در برخی برنامه های تلویزیونی، تصریح کرد: بارها از صدا و سیمای مرکز خلیج فارس درخواست کرده ایم که برای شاد کردن سه هزار ناشنوا در هرمزگان از یک رابط ناشنوا در برخی برنامه های خود استفاده کند تا ناشنوایان نیز بتوانند از برنامه های شبکه خلیج فارس استفاده کنند، اما تا کنون این کار انجام نشده است.

وی نیز از مشکل مسکن ناشنوایان هرمزگانی خبر داد و افزود: با وجود اینکه ناشنوایان هرمزگانی 90 درصد سهم آورده مسکن خود را پرداخت کرده اند، اما پروژه مسکن ناشنوایان این استان پس از گذشت سه سال تنها 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

ترک تحصیل دانش آموزان ناشنوا

مدیرعامل کانون ناشنوایان هرمزگان در ادامه با انتقاد شدید از اداره آموزش و پرورش استثنایی هرمزگان برای فراهم نکردن شرایط مناسب ادامه تحصیل ناشنوایان، تصریح کرد: متاسفانه مدارسی که در آن دانش اموزان ناشنوا باید همراه با سایر دانش آموزان به تحصیل بپردازند از رابطهای ناشنوای خوبی بهره نمی برند و به علت مشکلات این حوزه و نبود مدارس شبانه روزی ناشنوایان، بسیاری از دانش اموزان ناشنوای هرمزگانی پس از تحصیل در کلاس پنجم ابتدایی مجبور به ترک تحصیل شده اند.

قریشی در پایان، مشکل اشتغال، بیمه و عدم برگزاری کارگاههای آموزشی برای خانواده های ناشنوا را از جمله دیگر مشکلات این قشر برشمرد.

نماینده مراکز نگه داری سالمندان، بیماران مزمن روانی و معلولان ذهنی نیز در این نشست، بالا بودن هزینه ها و نبود نیروهای کافی برای نگه داری از این قشر را از جمله مشکلات این مراکز دانست.

اصلاح معابر در بندرعباس

اما در ادامه این نشست نیز تعدادی از مدیران هرمزگانی به اظهار نظر پرداختند که محمدجواد سلطان زاده شهردار بندرعباس در این راستا ضمن قبول ایرادات موجود در معابر برای رفت و آمد معلولان، آن را ناشی از توسعه یکباره شهر بندرعباس دانست و از اصلاح تعدادی از معابر و ایجاد پارکهای مناسب برای رفت و آمد معلولان در بندرعباس خبر داد.

مهدی زندیه وکیلی مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان نیز در این نشست ضمن تاکید بر لزوم مناسب سازی فضای ادارات برای رفت و آمد معلولان از اصلاح دو محور اصلی شهر بندرعباس برای تردد معلولان و همچنین رفع مشکلات تعاونی های مسکن معلولان و ناشنوایان خبر داد.

تشکیل کمیته ویژه معلولان در هرمزگان

ابراهیم عزیزی استاندار هرمزگان نیز در این نشست عنوان کرد: برای هماهنگی، ارتباط و پیگیری بیشتر و بهتر امورات معلولان استان، آمادگی انتصاب یک نفر مشاور را به عنوان نماینده این جامعه داریم.

وی افزود: اراده وانگیزه مدیران برطرف کننده نیازهای همه اقشار جامعه به ویژه معلولان است و به این انگیزه نبوده که مدیر یا مسئولی علاقه نداشته باشد که نیاز معلولان را برطرف کند بلکه محدودیت های دستگاه است که نتواند همه نیازها را برطرف کند.

استاندار هرمزگان تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم بیشتر به جامعه معلولان خدمت کنیم، باید سازو کار معینی جدای از بهزیستی که متولی است، تعیین کنیم و در مجموعه استان نیز کمیته ای متشکل از همه دستگاههای اجرایی تشکیل شود و به طور ماهانه موضوع و مشکلات معلولان را با حساسیت بیشتری رصد کنند.

عزیزی ادامه داد: این امر می تواند در بهبود و رفع مشکلات معلولان استان هرمزگان مثمر ثمر باشد و با حساسیت بیشتری مسائل دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت حمایت دستگاه های دولتی استان هرمزگان از جامعه معلولان، خاطرنشان کرد: ادارات هرمزگان می توانند به منظور حمایت از این قشر اجامعه هر کدام از انجمن ها و کانونهای معلولان را تحت پوشش خود ببرند.

عزیزی با اشاره به اینکه با پیگیری، هماهنگی و رفتار منطقی تر خیلی از مسائل حل وفصل می شود، تاکید کرد: خواسته های به حق معلولان باید در یک مسیر منطقی پیگیری و مدیریت شود.

استاندار هرمزگان به مناسب نبودن ساختمان سابق استانداری هرمزگان برای تردد معلولان اشاره کرد و افزود: سزاوار نیست که یک معلول در مجموعه های اداری حتی مجموعه استانداری مشکل تردد داشته باشد که البته به این مشکل در ساختمان جدید توجه شده و مشکلات مرتفع شده است.

عزیزی اضافه کرد: البته تمامی مشکلات استان هرمزگان در این حوزه را نمی توان به یکباره مرتفع کرد هرچند در سطح شهر اقدامات مفیدی در این زمینه در حال انجام است.

حضور نماینده معلولان در جلسات شورای اداری

وی در پایان پیشنهاد کرد: در نشست های شورای اداری استان نیز نماینده ای از جامعه معلولان حاضر شوند و با حساسیت موارد را انعکاس دهند و باید در این زمینه مشاوری نیز در استانداری برای معلولان داشته باشیم.

همان طور که نمایندگان قشرهای مختلف معلولان نیز مطرح کردند، قشرهای مختلف معلولان در هرمزگان از مشکلات بسیاری رنج می برند که برای رفع آنها تنها وعده های گوناگون داده شده است.

اما حال امیدواریم با تشکیل کمیته ویژه پیگیری مشکلات معلولان در هرمزگان که قرار است، جلسات آن هر ماه یکبار برگزار شود، حداقل بخشی از مشکلات معلولان رفع شود.