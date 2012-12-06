مشکلات زیربنایی احداث فرودگاه قم مرتفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی شامگاه چهارشنبه در دیدار مجریان ساخت فرودگاه قم، با مهم خواندن پروژه احداث فرودگاه بین المللی قم برای استان ابراز داشت: مشکلاتی که بر سر راه این پروژه قرار دارد باید با همکاری دستگاه‌های دولتی مرتفع شود.



وی گفت: همانگونه که مجریان ساخت فرودگاه قم قول دادند تا ۲۲ بهمن سال جاری بخشی از این پروژه راه به اتمام برسانند باید تلاش کرد تا امر محقق شود.



نماینده مردم قم در مجلس افزود: شهرکی که در کنار فرودگاه قم در حال ساخت است زمینه خوبی برای جذب توریست و همچنین رفع مشکل اشتغال زایی خواهد داشت.



لاریجانی همچنین قول داد تا مشکلات زیربنایی پروژه فرودگاه قم را با برگزاری جلساتی با دستگاه‌های مرتبط اجرایی بررسی و موانع موجود را مرتفع کند.



دولت به وعده‌های خود در خصوص احداث فرودگاه قم عمل نکرده است



مجری احداث فرودگاه بین المللی قم نیز، با بیان اینکه پروژه احداث فرودگاه بین المللی قم کاری فراملی است افزود: این پروژه بزرگ به همراه شهرک فرودگاهی قم باعث افزایش توریست و همچنین اشتغال زایی خواهد شد.



محمد علی شفیعی با بیان اینکه مردم قم این پروژه را پذیرفته‌اند و در این راستا سهام‌های خوبی به فروش رسیده است، افزود: دولت با وجود اینکه در خصوص احداث فرودگاه بزرگ قم قول‌های مساعدی داده است اما تا کنون به وعده‌های خود در این زمینه عمل نکرده است.



انتقاد از بوروکراسی‌های اداری در احداث فرودگاه بین المللی قم



مجری احداث فرودگاه بین المللی قم عنوان کرد: بخشی از هزینه‌های این پروژه بزرگ با مشارکت مردم در حال تامین است اما متاسفانه در بحث تامین زیرساخت‌ها درگیر بوروکراسی‌های اداری هستیم.



وی اضافه کرد: به دلیل مشکلاتی که در بحث اخذ سند زمین وجود دارد دستگاه‌های اجرایی استان از واگذاری برخی امکانات از جمله انشعاب برق و گاز خودداری می‌کنند.



شفیعی افزود: اگر حمایت‌های دولتی افزایش یابد سرمایه گذاران خوبی هم وجود دارند که آمادگی سرمایه گذاری در این پروژه را دارند.



احداث باند فرودگاه قم به وسعت 4 هزار و 620 متر



وی با بیان اینکه پیشرفت‌های خوبی در ساخت فرودگاه قم داشته‌ایم افزود: هم اکنون باند فرودگاه قم به وسعت 4 هزار و 620 متر با عرض 60 متر مراحل زیر سازی خود را به پایان رسانده و وارد مرحله روسازی شده است.



مجری احداث فرودگاه بین المللی قم با بیان اینکه کلیه نقشه‌ها و انتخاب مشاور برای احداث بخش‌های مختلف فرودگاه قم صورت گرفته است افزود: ترمینال فرودگاه با وسعت 10 هزار متر مربع به مرحله نازک کاری رسیده است.



50 هتل در کنار فرودگاه قم احداث خواهد شد



شفیعی گفت: 50 هتل در کنار فرودگاه قم احداث خواهد شد و سرمایه گذاران نیز برای سرمایه گذاری در این بخش اعلام آمادگی کردند که این امر نیازمند همکاری دستگاه‌های دولتی برای ایجاد زیر ساخت‌ها است.

