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۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۰:۳۳

آخوندی در گفتگو با مهر:

اسکان اضطراری در مناطق زلزله زده در حال انجام است

اسکان اضطراری در مناطق زلزله زده در حال انجام است

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل حوادث غیر مترقبه استان خراسان جنوبی گفت: با توزیع چادر در روستاهای زلزله زده اسکان اضطراری در حال انجام است.

محمد علی آخوندی در گفتگو با مهر اظهار داشت: طبق آخرین آمار تلفات زمین لرزه زهان افزایش یافته است و به شش کشته و 15 زخمی رسیده است و همچنان تلاشها برای شناسایی آسیب دیدگان ادامه دارد.

وی تصریح کرد: بسیاری از افراد نیز زنده از زیر آوار خارج شده اند و مردم نیز در حال دریافت کمکهای ارسالی به منطقه هستند.

وی افزود: راههای بسته شده باز شده و مشکل مخابراتی نیز برطرف شده ضمن اینکه تلاشها برای رفع مشکل برق نیز ادامه دارد.

مدیرکل حوادث غیر مترقبه استان خراسان جنوبی افزود: ماشین آلات سنگین نیز از شهرستانهای معین اعزام شده است و آوار برداری با جدیدیت تا صبح ادامه خواهد داشت.

وی از توزیع هزار چادر و هزاران تخته پتو بین مردم خبر داد و گفت: شخص استاندار عملیات امداد را فرماندهی می کند و هیچ نیازی تا کنون نسبت به استفاده از کمکرسانی استانهای معین احساس نشده است.

وی از آماده باش کامل در منطقه خبر داد و گفت: بیمارستانها نیز در آماده باش کامل هستند و در صورت لزوم اتوبوس امبولانس به منطقه اعزام می شوند.

وی از پیگیری اسکان اضطراری در منطقه خبر داد و گفت: ستادهای بحران شهرستانها در استان کاملا فعال هستند و امداد رسانی به بهترین وجه ممکن در حال انجام است.

کد مطلب 1759287

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