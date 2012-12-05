وخامت حال برخی مصدومان/ ریزش کوه جلوی امدادرسانی را سد کرده است

فرهاد فلاحتی در گفتگو با مهر اظهارداشت: به هیچ وجه خبر تخریب صد درصدی دو روستا در زهان صحت ندارد اما بیشترین خسارات در این دو روستا روی داده است که یکی از این روستاها شارج است که 5 کشته در این روستا به جای مانده است و یک نفر همچنان مفقود می باشد.

وی تصریح کرد: چند نفر نیز در این روستاها مصدوم شده اند که متاسفانه حال برخی مصدومان وخیم است اما همچنان عملیات درمانی برای مصدومان در حال انجام است.

وی از اعزام 15 آمبولانس به روستای زلزله زده خبر داد و گفت: امکانات مورد نیاز در استان و شهرستان وجود دارد اما ریزش کوه به خصوص در مسیر شارج مشکل ساز شده است بطوریکه اکیپهای امدادی و اجناس ضروری مورد نیاز در 15 کیلومتری دو روستای زلزله زده متوقف شده است.

وی ادامه داد: هوای مناطق زلزله زده بسیار سرد است با این وجود توزیع چادر و پتو در حال انجام است.

وی از فعالیت هفت گروه امدادی و 10 اکیپ ارزیاب در منطقه خبر داد.