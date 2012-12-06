به گزارش خبرنگار مهر، سرعت و تداوم کیفیت در اینترنت یکی از ملاکهای مهمی است که در صورت برطرفشدن چالشهای آن، میتواند مشکلات متعدد فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات در استان قم را که سبب شده تنها تعداد معدودی از جمعیت یک میلیون و 200 هزار نفری قم از امکانات اینترنت واقعی بهره ببرند، حل کند.
طبق آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان شرکت مخابرات استان، قم به عنوان یکی از استانهای پیشرو در ارائه خدمات مخابراتی در سطح کشور به شمار میرود. همچنین استان قم جزو پنج استان برتر کشور بوده که بر اساس بررسیهای صورت گرفته بالاترین ضریب نفوذ اینترنت را به خود اختصاص داده است.
در سالیان گذشته شرکتهای مختلفی در استان قم اقدام به ارائه اینترنت پرسرعت کردهاند که برخی از آنان با اقبال گستردهتری از سوی مردم مواجه شدهاند و به نظر میرسد دلیل اصلی آن نیز خدمات پشتیبانی مناسبی بوده است که از سوی این شرکتها ارائه میشود.
اما در دو سال اخیر شرکت مخابرات قم با تبلیغات گستردهای اقدام به فروش اینترنت پرسرعت در سطح استان کرده و به دلیل اعتمادی که مردم به این شرکت دارند و همچنین تسهیلاتی که برای واگذاری این خطوط در نظر گرفته شده، با استقبال گستردهای از سوی مردم مواجه شده است.
استفاده از اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات با حجم دو برابر، پرداخت اقساطی هزینهها و دریافت از طریق قبض تلفن از ویژگیهای این واگذاری است. ضمن اینکه متقاضیان میتوانند به صورت 24 ساعته از طریق تماس با سامانه 2020 به صورت غیر حضوری ADSL دریافت کنند.
اما بعد از اینکه تعدادی از خطوط اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات در اختیار متقاضیان قرار گرفت، کم کم مشکلات آن هم سرباز کرد. سرعت بسیار پائین در برخی از مناطق، عدم پشتیبانی صحیح و به موقع، عدم پاسخگویی به مشترکان در هنگام بروز مشکل و... مسائلی است که باعث آزردگی خاطر مشترکان اینترنت پرسرعت مخابرات استان قم شده است. ولی کماکان مشتریان وفادار این شرکت که برای اعتماد خود به سابقه مخابرات استناد میکنند، بهترین گزینه را برای دریافت خدمات، شرکت مخابرات میدانند.
پشتیبانی ضعیف
یکی از کاربران اینترنت پرسرعت مخابرات به خبرنگار مهر گفت: بدون تعارف میگویم، پشتیبانی شرکت مخابرات برای اینترنت پرسرعت بسیار ضعیف است.
محمدرضا فاریابی اظهار کرد: بعد از اینکه تبلیغات گسترده شرکت مخابرات در خصوص واگذاری اینترنت پرسرعت را دیدم، تصمیم گرفتم برای منزل خود یکی از این اشتراکات را خریداری کنم، بعد از تماس با 2020 نسبت به نصب مودم اقدام کردند ولی اکنون چندین هفته از این جریان میگذرد ولی خط اینترنت من وصل نشده است.
وی تصریح کرد: هر چه با پشتیبانی شرکت مخابرات هم تماس میگیرم فایدهای ندارد، زیرا آنها به هیچ عنوان پاسخگو نیستند.
وی گفت: من باید به کجا شکایت کنم تا بتوانم حق و حقوق خودم را بگیرم؟ چرا تبلیغات خوبی انجام میشود ولی خدمات ضعیفی ارائه میکنند؟ آیا کسی ناظر این تبلیغات نیست تا مردم گرفتار نشوند؟
یکی دیگر از شهروندان معتقد است که شرکت مخابرات پس از جذب مشتری، خدمات مناسبی ارائه نمیکند.
امیرحسین عسگری اظهار کرد: بعد از اینکه شرکت مخابرات استان قم اقدام به فروش اینترنت پرسرعت کرد، نسبت به خرید اشتراک اقدام کردم، ولی متاسفانه اینترنت پرسرعت مخابرات آنچنان که تبلیغ میشود کارایی ندارد.
انتظار چند روزه برای مراجعه کارشناسان
یکی دیگر از شهروندان که ساکن شهرک قدس است اظهار کرد: بعد از اینکه با 2020 تماس گرفتم، چند روز منتظر ماندم تا کارشناسان شرکت مخابرات برای راهاندازی اینترنت من اقدام کردند.
مهدی محدث در گفتگو با مهر افزود: فردی که برای راهاندازی اینترنت مراجعه میکند فقط مودم و سیمها را وصل میکند و کاری ندارد که اینترنت وصل است یا خیر. بعد از اینکه پول مودم را میگیرد، میگوید چند روز دیگر اینترنت وصل میشود. ولی من در خبرها دیدم که مسئولان شرکت مخابرات استان گفته بودند در طول 24 ساعت میتوانید با 2020 تماس بگیرید و نسبت به راهاندازی اینترنت خود اقدام کنید.
یکی دیگر از شهروندان گفت: یک خط اینترنت از مخابرات خریدم که نسبتا سرعت مناسبی دارد و به نظر میرسد که سرعت اینترنت شرکت مخابرات بستگی به منطقههای مختلف دارد.
علیرضا ابراهیم بیگی اظهار کرد: پیشنهاد میکنم افرادی که قصد خرید اینترنت پرسرعت از شرکت مخابرات را دارند ابتدا از دیگر افرادی که در منطقه خود این اشتراک را خریداری کردهاند، تحقیق کنند و اگر آنان راضی بودند نسبت به خرید اینترنت اقدام کنند.
وی افزود: اینترنت شرکت مخابرات مزایایی هم دارد که هر کسی را به سمت خرید این اشتراک سوق میدهد، هم ارزانتر هست، هم نامحدود ارائه میشود و هم اینکه برای تمدید آن نیازی نیست زمان زیادی صرف شود.
گلایه از سرعت بسیار پائین
زهره محبیان، دانشجوی دانشگاه پیام نور ضمن گلایه از سرعت بسیار پائین اینترنت مخابرات اظهار کرد: سرعت اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات در حد اینترنتهای معمولی است و هیچ کاری نمیشود با آن انجام داد.
وی افزود: مسئولان شرکت مخابرات باید قبل از واگذاری اینترنت پرسرعت در سطح گسترده، نسبت به مهیاکردن زیرساختهای آن اقدام میکردند تا دچار این مشکلات نشوند.
مجبیان تصریح کرد: دوستان هم دانشگاهی من از خدماتی که توسط شرکت مخابرات ارائه میشود ناامید شدهاند و اقدام به خرید اشتراک از شرکتهای دیگر کردهاند.
خللی وجود ندارد
گلایههای مشترکان اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان در حالی است که مدیر روابط عمومی این شرکت از وجود هر گونه اختلال در ارائه خدمات اینترنتی انکار میکند.
ابوالفضل احمدینیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هیچ گونه خللی در اینترنت پرسرعت مخابرات استان وجود ندارد، اظهار کرد: شرکت مخابرات استان قم همزمان با کل کشور در قالب طرحی اقدام به فروش اینترنت پرسرعت کرده و سرویسهای متفاوتی را به مردم ارائه میدهد.
وی گفت: با تبلیغاتی که از طریق رسانههای استانی و کشوری انجام میشود، در چند ماه گذشته حجم تقاضای بالایی را برای فروش اینترنت پرسرعت داشتهایم و سعی کردهایم با سازماندهی مناسب کلیه تقاضاها را پاسخ دهیم.
وی با تاکید بر اینکه وقتی تقاضا بالا میرود به طبع روال عادی کار که ظرف 24 ساعت بوده است کمی با تاخیر مواجه میشود، اضافه کرد: به دلیل اینکه ما در گذشته به صورت مستقیم از مردم پول میگرفتیم و در این فروش اینگونه نیست، چند گزینه به کار ما اضافه شد، در این فروش دیگر پول نمیگیریم و بستگی به مصرف مشترک، هزینه آن روی قبض تلفن گنجانده میشود، از این رو باید احراز هویت انجام دهیم و در این زمینه یکی از کارشناسان را به مکان نصب اینترنت اعزام میکنیم تا احراز هویت صورت گیرد و مدارک گرفته شود.
احمدینیا افزود: نفرات ما بعد از احراز هویت و اخذ مدارک حداکثر ظرف مدت 72 ساعت برای نصب اینترنت به منزل مشترک مراجعه میکنند، البته مردم با توجه به سابقه قبلی که از شرکت مخابرات داشتند شاید این زمان را به حساب تاخیر میگذارند که باید بگوئیم این طور نیست و تا روال کار طی شود حداکثر ظرف 3 روز یا نهایت چهار روزه نصابهای ما برای انجام کار به منزل مشترک مراجعه میکنند.
وی گفت: بلافاصله بعد از ارسال مدارک و ثبت نام، پیامک به مشترک ارسال میشود که در آن نام کاربردی و رمز ورود وجود دارد و خیلی نیاز نیست نصاب به محل مورد نظر مراجعه کند. مشترکان میتوانند خودشان از اینترنت استفاده کنند ولی ما با این وجود نصابها را حداکثر ظرف مدت سه روز اعزام میکنیم.
افت سرعت اینترنت بهبود مییابد
مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات قم با پذیرش پائین بودن سرعت اینترنت اظهار کرد: در چند روز گذشته سرعت اینترنت مقداری پائین بوده و مشترکان زیادی به پشتیبانی زنگ میزدند، اما با تمهیداتی که شرکت اندیشیده است این افت سرعت هم رو به بهبود است.
احمدینیا گفت: تاکنون به هیچ عنوان قطعی اینترنت نداشتیم، مشکلات کاهش سرعت و اختلالاتی که گاهی قطع میشود و گاهی با تاخیر وصل میشود، وجود داشت که این موضوع نیز برطرف شد.
وی با اشاره به افزایش تعداد نیروهای بخش واگذاری اینترنت پرسرعت گفت: پشتیبانی اینترنت پرسرعت مخابرات توان بالاتری در خدمت مردم خواهد بود.
احمدی نیا سرعت بالا، هزینه کمتر و دریافت هزینه به صورت قسطی و از طریق قبض تلفن را از جمله مزایای اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات ذکر کرد و افزود: کمتر از دو سال است که شرکت مخابرات فروش اینترنت پرسرعت را شروع کرده و حدود 11 هزار مشترک دارد که بیش از 2 هزار مشترک در یک ماه و نیم اخیر اینترنت پرسرعت مخابرات را خریداری کردهاند.
گزارش تخلفات به 135
وی افزود: افرادی که برای نصب اینترنت به مکانهای مورد نظر مراجعه میکنند، از نیروهای پیمانکاران پشتیبانی شرکت مخابرات هستند و کاملا تحت نظارت بوده و از فیلترهای مختلف گذشتهاند.
احمدینیا ادامه داد: اگر خدای ناکرده تخلفی از این افراد مشاهده شد شهروندان با 135 تماس گرفته و موارد را گزارش دهند.
گلایههای مشترکان بالا گرفت؛
نارضایتی قمیها از سرعت و کیفیت اینترنت مخابرات/ انکار مسئولان
قم - خبرگزاری مهر: افت شدید سرعت اینترنت و پشتیبانی نامناسب مخابرات قم داد مشتریان را درآورده است ولی مسئولان شرکت مخابرات از بروز هر گونه اختلال در ارائه خدمات اینترنتی انکار میکنند.
به گزارش خبرنگار مهر، سرعت و تداوم کیفیت در اینترنت یکی از ملاکهای مهمی است که در صورت برطرفشدن چالشهای آن، میتواند مشکلات متعدد فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات در استان قم را که سبب شده تنها تعداد معدودی از جمعیت یک میلیون و 200 هزار نفری قم از امکانات اینترنت واقعی بهره ببرند، حل کند.
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