مذاکره و برقراری ارتباط با آمریکا جایی ندارد/ مردم مشکلات ناشی از تحریم را تحمل کنند

آیت الله سید محمد غروی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران با بیان اینکه برخورد آمریکا با ایران مسئله‌ای شگفت انگیز نیست، عنوان کرد: غرور استکباری آمریکا تشدید تحریم ها را ایجاب می کند و این برای ایران مسئله تازه ای نیست.



وی با اشاره به تشدید تحریم‌ها و همچنین تقاضای مسئولان آمریکایی برای برقراری ارتباط ابراز کرد: هدف ایالات متحده از تشدید تحریم ها این است که بتواند با ایجاد مشکلاتی برای کشور، ایران را به سمت مذاکرات کشانده تا از این طریق کشور ما از برخی اهداف خود چشم پوشی کند.



استاد حوزه علمیه قم بیان کرد: از سویی دیگر آمریکا از طریق اعمال تحریم ها الزام‌هایی را برای خود ایجاد کرده که باعث مشکلاتی برای این کشور شده و سعی دارد با طرح مسئله مذاکره، خود را از مشکلات ایجاد شده رها کند.



وی ادامه داد: آمریکا با فعالیت‌های ضد ایرانی خود درصدد است اینگونه وانمود کند که ایران حاضر به مذاکره نیست تا از این طریق بتواند تحریم‌ها را تشدید کرده و جامعه بین الملل را با خود همراه کند.



آیت الله غروی در ادامه با اشاره به وظایف مسئولان کشور در برابر فعالیت‌های آمریکا گفت: ایران نیز باید با تمام تلاش خود در صحنه بین الملل علاوه بر دفاع از حقوق هسته ای ایران، صلح آمیز بودن آن را نیز برای جامعه بین الملل اثبات کند.



مسئولان از رفتارهای قلدرمعابانه پرهیز کنند

وی با اشاره به سخنان ناسنجیده برخی از مسئولان در شرایط حساس کنونی ابراز داشت: مسئولان نیز باید از برخی رفتارهای قلدر معابانه پرهیز کنند و دیپلماسی قوی را در پیش گیرند.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تاکید براینکه با توجه به رفتارهای دوگانه امریکا در تشدید تحریم‌ها و سخن از برقراری ارتباط با ایران گفت: در شرایط کنونی و با توجه به رفتارهای آمریکا سخن از مذاکره و برقراری ارتباط با این کشور جایی ندارد و بهترین برخورد دیپلماسی قوی است.



وی با تاکید براینکه باید سختی‌های تحریم را برای مردم به خوبی روشن کرد ابراز داشت: نباید فشارهای ناشی از تحریم باعث شود که احیانا برخی از مسئولان موضع انفعالی را در برابر استکبار جهانی در پیش گیرند.



آیت الله غروی با بیان اینکه مردم باید مشکلات ناشی از تحریم ها را تحمل کنند گفت: آمریکا باید بداند که نمی‌تواند با تحریم‌ها مردم و مسئولان را وادار به چشم پوشی از خواسته‌های مشروع خود کنند.