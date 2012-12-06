محرومیت معلولان ناشی از معلولیت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار عبداللهیان در گردهمایی دانش آموزان و معلولان استان قم که در کانون حضرت مریم این شهر برگزار شد، اظهار داشت: نامگذاری یک روز به عنوان روز جهانی معلولان توسط سازمان ملل متحد در سال 1992، به این جهت بود تا ملت ها و دولت ها را متوجه تلاش هرچه بیشتر برای رفع مشکلات معلولان کند.

وی با بیان اینکه توجه به معلولان باید در همه ایام سال مد نظر باشد،گفت: به نظر بنده این جامعه است که در واقع معلول است و اگر محدودیتی برای افرادی که از نعمتی محروم هستند ایجاد می شود، ناشی از همین معلولیت جامعه است و نه این افراد.

معاون وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: سه دوره تاریخی نحوه رفتار با معلولان وجود داشته است که دوره اول دوره ای است که معلولان به هیچ عنوان حتی شناخته شده هم نبودند و ویژگی های آن ها نیز مورد توجه نبود.

وی افزود: دوره دوم زمانی است که جامعه بشری متوجه این اقلیت بزرگ انسانی شد اما نگاه ها به این افراد ترحم انگیز بود و دوره سوم دوره ای است که علاوه بر تلاش برای کمک به این افراد، توانایی های آن ها نیز مورد توجه قرار گرفت.

تاکید دین اسلام و بسیاری کنوانسیون های جهانی بر حمایت از حقوق معلولان است

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی ضمن اشاره به اینکه بسیاری از کنوانسیون ها و قوانین بین المللی نیز صراحتا بر حقوق افراد معلول تاکید می کند، گفت: باید بسترهای عملیاتی کردن این قوانین در دل دولت ها و ملت ها ایجاد شود.

وی همچنین ادامه داد: در دین مبین اسلام نیز پیامبر اکرم(ص) کمک به معلولان را موجب تسهیل زمان جان دادند مومنان دانستند وامام علی (ع) در نامه به مالک اشتر و سایر ائمه (ع) نیزبه صورت های دیگر توجه خاصی به معلولان در جامعه و نیازهایشان داشتند.

عبداللهیان تصریح کرد: معلولیت از نگاه قرآن کریم تنها مربوط به ظاهر است و خدا همواره ثابت کرده است که به بندگان مورد توجه خود امتحاناتی عظیم را اهدا می کند، معلولان باید توجه کنند که مهم این نیست که مانند دیگران باشند و هنر واقعی این است که با بال های شکسته پرواز کنند.

وی با تاکید بر اینکه معلولان نیازی به ترحم ندارند و نیازمند کمک های واقعی هستند، گفت: ما در سازمان آموزش و پرورش استثنایی بسته های عملیاتی و اجرایی برای خدمت هرچه بیشتر به این افراد را در نظر گرفته ایم که امیدواریم هرچه زودتر به طورکامل اجرا شود.

تلاش می کنیم تا پایان برنامه پنجم توسعه تمام مدارس استثنایی هوشمند شوند

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: یکی از این بسته های اجرایی ایجاد و توسعه مراکز فناوری اطلاعات و ارتباطات برای معلولان است، همچنین با تلاش های انجام شده امیدواریم بتوانیم قبل از هوشمند سازی مدارس عادی و تا پایان برنامه پنجم توسعه، تمامی مدارس استثنایی سراسر کشور را با توجه به نیاز این دانش آموزان هوشمند کنیم.

وی گفت: از دیگر بسته های اجرایی ما که به صورت کامل تدوین شده است، ارتقای سطح کیفی آموزش در مدارس استثنایی است، همچنین تلاش شده تا کتاب های درسی با توجه به سطوح ذهنی کودکان معلول تدوین شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با بیان اینکه بسیاری از دانش آموزان که دارای معلولیت جسمی هستند درحال حاضر در مدارس تیز هوشان در حال تحصیل اند، گفت: کتاب های درسی دارای دو محتوا هستند که نوع اول مختص کودکان کم توان ذهنی و نوع دوم برای کودکان عادی طراحی شده و ما تنها وسایل تسهیل آموزش را مهیا می کنیم.

سیاست ما ایجاد فرصت های برابر آموزشی برای دانش آموزان معلول در مقایسه با دانش آموزان عادی است

عبداللهیان افزود: سیاست دیگر ما ایجاد فرصت های برابر آموزشی برای دانش آموزان معلول در کنار دانش آموزان عادی است، در واقع اعتقاد ما این است که دانش آموزان عادی بیش از هروقت دیگر باید نحوه برخورد با دانش آموزان معلول را بیاموزند تا 30 هزار دانش آموز که معلول جسمی هستند بتوانند مانند دانش آموزان عادی درس بخوانند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در کشور بیش از 70 هزار دانش آموز معلول در حال تحصیل هستند، گفت: برای اولین بار توانستیم در سازمان آموزش و پرورش استثنایی معاونت پرورشی و تربیت بدنی ایجاد کنیم و به خوبی شاهد این هستیم که دانش آموزان معلول توانسته اند در مسابقات و رقابت های مختلف کشوری رتبه های بسیار خوبی کسب کنند.

عبداللهیان با تاکید بر اینکه طرح های پرداخت سنوات ارفاقی همکاران آموزش و پرورش استثنایی نیز به دست وزیر آموزش و پرورش رسیده است و امیدواریم هرچه زودتر نتیجه مطلوب حاصل شود، گفت: امیدواریم ما با همکاری هم بتوانیم روزی از توانایی های معلولان به عنوان یک اقلیت بزرگ جهانی بهره مند شویم.

