فرهنگ نهضت حسینی در شعر عاشورایی نسل به نسل منتقل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی ‏اصغر فراز ظهر چهارشنبه در چهل و سومین نشست شاعران شمیرانات که با حضور چند تن از مسئولان و شماری از هنرمندان به همت انجمن شعر و ادب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شمیرانات در سالن همایشهای مجتمع فرهنگی و هنری "رسول مهر" برگزار شد، افزود: وصف عاشورا با آن صحنه‏ های حماسی و بی‏ بدیل در حیطه هیچ متن، شعر و مقاله ‏ای نمی ‏گنجد و اهمیت فرهنگ عاشورایی در بصیرتی است که حضرت سیدالشهدا(ع) آن را به جهانیان آموخت.

وی گفت: امروز درسهای برگرفته از قیام سرخ حسینی(ع) بعد از یکهزار و چند صد سال همچنان زنده و جاوید مانده است که نشانه های بارز آن را می‏ توان در جریان بیداری اسلامی جستجو کرد.

مسئول انجمن شعر، ادب و قلم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شمیرانات در مورد موفقیت شاعران در پرداختن به معارف و حقیقت کربلا در قالب شعر اضافه کرد‌: شعر عاشورایی و حماسه حسینی در طول تاریخ همواره مد نظر شعرا بوده است که این گونه ادبی ظرفیت زیادی برای واکاوی و طبقه بندی دارد.

وی با بیان اینکه چندین فراز در شعر عاشورا و در تاریخ ادبیات کشور به چشم می خورد، یادآور شد‌: توصیف و بیان مصیبت عاشورا یکی از این فرازهاست که تا قرنها در شعر فارسی غلبه داشته و نقطه اوج آن ترکیب بند محتشم کاشانی است، فراز دیگر نگاه عرفانی به حماسه حسینی است که در مثنوی گنجینیه الاسرار "عمان سامانی" این نگاه به خوبی دیده می شود.

امروز مجموعه شعر عاشورایی با شعر انقلاب منظومه کاملی را تشکیل داده است

فراز ادامه داد: امروز مجموعه شعر عاشورایی با شعر انقلاب منظومه کاملی را تشکیل داده است و در شرایط کنونی با شعر عاشورایی جامعی روبه رو هستیم و دلیل اصلی آن الگوبرداری انقلاب اسلامی از قیام کربلاست که با دستان خالی با همه استکبار جهانی مبارزه و در برابر هر گونه ظلم و بیدادگری ایستادگی کرده ایم.

وی عنوان داشت: امروز می توان عمق تأثیر پذیری قیام عاشورا را در اشعار جوانان دید، آنها با نگاهی نو و شناختی عمیق از فرهنگ ایثار و شهادت شعر می گویند.

این مسئول افزود: فرهنگ قیام و نهضت حسینی در شعر عاشورایی تا به امروز تداوم یافته و نسل به نسل منتقل می شود اما مهم این است که این جریان حفظ شود و تلاش کنیم این معرفت و بصیرت رنگ نبازد و نگاه شاعران جوان به موضوعات سطحی نشود و تأکید بر فلسفه قیام عاشورا در کنار برپایی جلسات و جشنواره ها باید مد نظر قرار گیرد.

وی گفت: شاعران عاشورایی باید در ابتدا خود باید در معرض محبت و معارف اهل بیت(ع) قرار بگیرند تا بتوانند مفاهیم و درونیات را به خوبی به مخاطب منتقل کنند.

گفتنی است، بعد از ایراد سخنرانی از سوی مسئول انجمن شعر، ادب و قلم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شمیرانات، شاعران دل‏ سوخته این شهرستان به بیان اشعار خود پرداختند و در پایان آیین معنوی و معرفتی چهل و سومین نشست شاعران شمیرانات، برخی هنرمندان به شاهنامه خوانی پرداختند.

سری جلسات شعرای شهرستان شمیرانات، هر ماه در محل مجتمع فرهنگی و هنری رسول مهر برگزار می‏ شود.