دانشجو از کار سیاسی منع نشود/ لزوم عدم افراط و تفریط

فاضل کارخانه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر کسی پوشیده نیست که جریان دانشجویی در چند سال اخیر توانسته به کرات، آن هیمنه های پوشالی و فضای زشتی که برخی جریانات خاص در فضاهایی مانند آمریکا و ایادی آن در جهان ایجاد کرده اند را در هم بشکند و این قضیه در برهه های مختلف بعد از انقلاب بارها پیش آمده که جنبش دانشجویی فضای خود را مشخص و ورود پیدا کرده و حضور فعالانه داشته است.

وی بیان داشت: از این قضیه می توان در فضای انقلاب دوم که همان تسخیر لانه جاسوسی بود، یاد کرد که آنجا به اوج خود رسید و در هشت سال دفاع مقدس نقش جنبش دانشجویی نقش بسزا و پررنگی بوده که حضور شهدای مختلف علم الهدی در دفاع مقدس گویای این قضیه است، البته نباید منکر فراز و فرودها در بحث جریان دانشجویی شد.

متأسفانه گاهی فضای جنبش دانشجویی به حاشیه کشیده می شود

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا ادامه داد: 16 آذر نماد استکبارستیزی و حق طلبی است، متأسفانه گاهی در برهه های زمانی بر اثر غفلت جریانات خاصی، فضای جنبش دانشجویی به حاشیه کشیده است و منکر این قضیه نمی شویم در برهه ای از تاریخ بخشی از این جریانات غفلت کردند و دچار غفلت زدگی و آفت شدند اما حرف گزافی نیست اگر بخواهیم بگوییم برآیند عملکرد دانشجویی در ایران، یک برآیند مثبت ارزیابی می شود که حضور مؤثر آن را در بزنگاه های تاریخ معاصر از جمله همراهی امام(ره) و رهبری در برنامه ها و فضاهای مختلف است که بحث جنبش بیداری اسلامی که یک گفتمان در فضای دانشگاهی بوده از نمونه های بارز این فضاست.

وی عنوان کرد: روحیه استقلال، آرمانخواهی و دوری از افراط و تفریط سرلوحه و روحیه اصلی جنبش دانشجویی است و بحمدالله در مجموعه جریانات دانشجویی مسلمان در دانشگاه ها حاکم است و در فضاهای مختلف در انتخاباتها و برنامه های مختلفی که مطرح می شود، جریانات دانشجویی در جریان بودن خود را اثبات کرده است.

گفتمان انتقادی و عدالتخواهی جزو وظایف جریان دانشجویی محسوب می شود

کارخانه اضافه کرد: گفتمان انتقادی، عدالتخواهی و مراقبت و تلمیذ از گفتمان نیز جزو وظایف جریان دانشجویی محسوب می شود. باید به این توجه کرد؛ در 16 آذری که در سال 1332 که سه دانشجو به خاک و خون کشیده شدند، دقیقاً چهار ماه بعد از کودتای 28 مرداد بود که این گویای بسیاری از موارد بوده که چرا این فضا اتفاق افتاده است؛ روحیه دانشجویی در آن برهه زمانی، برهه ضد استکبار و ضد سلطه بوده و این روحیه باید در فضای جامعه کنونی حفظ شود.

وی در رابطه با مطالبات دانشجویان نیز اظهار داشت: هر ساله تعدادی از دانشجویان محضر حضرت آیت الله خامنه ای حضور پیدا می کنند که امسال در ماه مبارک رمضان توفیق شد که در محضر رهبر معظم انقلاب حضور داشته باشیم؛ یکی از مواردی که مطرح شد، بحث مطالبات دانشجویان بود و حضرت آیت الله خامنه ای بارها تأکید کردند که مسئولان به دانشگاه ها مراجعه کنند که مسئولان اصلی نظام سران سه قوه اعلام آمادگی کردند و آیت الله آملی لاریجانی ریاست قوه قضاییه و دکتر علی لاریجانی ریاست قوه مقننه حضور پیدا کردند.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا افزود: در مجموعه بسیج دانشجویی پیگیر این قضیه هستیم و مطالبات را مطرح می کنیم که این روحیه مطالبه گری در جریان دانشجویی باعث زنده و پویا بودن فضای جریان دانشجویی می شود.

در فضای دانشگاه با دید آرمان خواهی در چارچوب عقلایی برخورد شود

وی عنوان داشت: سعی بر این بوده که همیشه در فضای دانشگاه با دید آرمان خواهی در چارچوب عقلایی برخورد شود و به گونه ای آرمانخواهی واقع گرایانه داشته باشیم که اگر واقعاً توقعی از مسئولان وجود دارد، توقعی باشد که در خور وظایف مسئولان است.

کارخانه ادامه داد: این فضای روحیه مطالبه گری بحمدالله در یک سال گذشته فضای بهتری دارد و قطعاً جریانات دانشجویی نقد به مسئولان کشور، استان و شهرستانها را دارند و هر کس وظیفه ای دارد؛ ما در دانشگاه گفتمان ساز و تصمیم ساز هستیم و مسئولان نیز تصمیم گیرنده و مدیرند ولی در جایگاه آنها نیستیم که بخواهیم تصمیم بگیریم.

مسئولان در چارچوب ولایت، نظام و انقلاب حرکت کنند

وی تأکید کرد: در جریانات و مطالبات داننشجویی سعی شده هیچ وقت خود را در جایگاه مسئولان قرار ندهیم، چون قرار نیست به جای مسئولان پاسخ داده شود؛ مطالبات و شاخص ها را مطرح می شود و از مسئولان این توقع وجود دارد که در چارچوب ولایت، نظام و انقلاب حرکت و برای مردم کار کنند.

عضو ارشد شورای تبیین مواضع دانشجویی استان تهران اضافه کرد: نشستی با فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی داشتیم که جمله ای در دیدار با حضرت آیت الله خامنه ای پیش ایشان مطرح شده بود که "کار را برای رضای خدا باید انجام داد"؛ از تمام مدیران و مجموعه هایی که با فضای دانشجویی در ارتباط هستند، این توقع وجود دارد که ظرفتهای دانشجویی در محیط دانشگاه در برخوردها و نحوه برخورد با جریانات دانشجویی در نظر گرفته شود.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا زیر بیرق هیچ جریان سیاسی سینه نزده است

وی گفت: الحمدلله مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا اسیر هیچ فضای سیاسی خاصی نشده است و زیر علم و بیرق هیچ جریانی سینه نزده و نخواهد زدو آن روحیه آزادی و مطالبه گری در جریانات دانشجویی حداقل در دانشگاه آزاد ورامین - پیشوا در مجموعه بسیج دانشجویی حفظ شده و انشاءالله از این به بعد نیز حفظ خواهد شد.

کارخانه با اشاره به وظایف مسئولان در قبال دانشجویان تصریح کرد: توقع دانشجویان از مسئولانی که در مجموعه شهرستانها و استانها فعالیت می کنند این است که به جریانات دانشجویی بیشتر بها داده شود و فضای فعالیت دانشجویان بازتر باشد؛ اینکه مقام معظم رهبری بحث کرسی آزاداندیشی را مطرح می کند و اینکه می گویند دانشجو باید وارد این عرصه شود و مسئولان باید حمایت کنند، به خاطر این بوده که در دانشگاه فضای امنیتی ایجاد نشود و دانشجویان بتوانند حرفهای خود را بگویند.

مسئولان باید به نظرات دانشجویان بها دهند

وی افزود: در مجموعه دانشگاه آزاد ورامین - پیشوا اولین تشکل و تنها تشکل که پیگیر بحث برگزاری کرسی آزاداندیشی بوده و اجرا کرده است، مجموعه بسیج دانشجویی بوده که این عرصه را برای دانشجویان باز گذاشته و خود این مجموعه قائل به کارها و فعالیتهای گفتمانی است و کار را آغاز کرده و حاضر است در فضای دانشگاه کار گفتمانی انجام دهد و باز نیز پیگیر برگزاری کرسی آزاداندیشی بوده و برنامه کرسی آزاداندیشی با موضوعات مختلف مانند سیاسی، فرهنگی و ... خواهیم داشت تا فضا، فضای بازی باشد که دانشجو بتواند حرف و نظر و ایده خود را مطرح کند و مسئولان نیز باید به نظرات دانشجویان بها دهند.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا اظهار داشت: توقع از مسئولان در مجموعه شهرستانهای پیشوا و ورامین این است که خروجی مؤمنانه و متعهدانه تشکلات و جنبشهای دانشجویی را در فضای مدیریتی و اجرایی شهرستان به کار گیرند، چون بسیج دانشجویی تشکلی است که رسالت تربیت نیروی همطراز انقلاب اسلامی را عهده دار است و باید از این خروجی مؤمنانه ای که در فضای تشکل وجود دارد در مجموعه و بدنه اجرایی شهرستان بیشتر از فکر و توانمندی آن استفاده شود و خوشبختانه در مجموعه های بسیج دانشجویی نیروهای توانمند بسیارند که در سطح کشور مسئولیت دارند.

نگاه مصلحت اندیش و بسته ای در سیستم مدیریت قبلی دانشگاه آزاد وجود داشت

وی در خصوص تحولاتی که در دانشگاه ها باید ایجاد شود تا سطح علم آموزی و فرهنگ دانشجویان بالا برود نیز گفت: متأسفانه نگاه مصلحت اندیش و نگاه بسته ای در سیستم مدیریتی قبلی دانشگاه آزاد وجود داشت و فضا را به گونه ای کرده بود که بعضی از تشکلات دانشجویی اصلاً فضای حرکت در برنامه ریزی برایشان مناسب نبود.

کارخانه ادامه داد: اکنون این فضا تغییر کرده و بهتر شده ولی باید برای فعالیت جنبشهای دانشجویی فضا بهتر از این باشد و عرصه برای فعالیتهای تشکلهای مختلف دانشجویی باز شود تا با همه سلیقه ها در فضای دانشجویی با رعایت چارچوب قانونی و اصولی که باید در مجموعه به کار گرفته شود، کار کنند و این باعث شود که چند تشکل مختلف بتوانند کنار یکدیگر کار کنند.

وی بیان داشت: در مجموعه بسیج دانشجویی قائل به این نیستیم که بسیج دانشجویی در تقابل با تشکل دیگری باشد اما اگر تشکلات مختلفی در مجموعه دانشگاهی حضور داشته باشند آن پویایی جریانات دانشجویی بیشتر شده و آن فضای فرهنگی و سیاسی، فضای بهتری می شود.

عدم افراط و تفریط در کار سیاسی

عضو سابق شورای تبیین مواضع دانشجویی کشور اضافه کرد: آیت الله خامنه ای می فرمایند که "خدا لعنت کند کسی را که نمی خواهد دانشجوی سیاسی باشد" و این جمله من باب این است که دانشجو واقعاً از کار سیاسی نباید منع شود، کار سیاسی باید انجام شود اما از افراط و تفریط باید جلوگیری شود و دانشجویان باید از فضای افراط و تفریط در جریانات خاص پرهیز کنند.

اصول باید حفظ شود و مرام نامه ها باید بین دانشجویان وجود داشته باشد و این باعث ثبات قدم و استمرار حرکت و جریان دانشجویی در مجموعه می شود.

وی عنوان داشت: ارتباط مجموعه بسیج دانشجویی با علما، بزرگان و مراجع دینی نیز فضای بسیار خوب و معنوی در مجموعه اجرا می کند و تشکلات دانشجویی باید به این سمت حرکت کنند که فضای خودسازی را بیش از پیش با برنامه های مختلفی که می توانند داشته باشند در مجموعه پیگیری کنند.

کارخانه افزود: این خودسازی است که باعث می شود تشکل وزن پیدا کند و دانشجویی که در تشکلی فعالیت می کند، به خاطر ارتباط معنوی که در برنامه های خودسازی با علما پیدا می کند، می تواند بیش از پیش فعالیت داشته باشد.