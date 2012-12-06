لزوم تقویت روحیه استکبار ستیزی دانشجویان/ عدم اطلاع دقیق از وقایع ۱۶ آذر ۱۳۳۲

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی تاریخی حوادث 16 آذر، علل، اهداف و نقش آن در شکل گیری جنبش دانشجویی و رسالت این جنبش در شرایط کنونی همواره مورد تحلیل کارشناسان و اهل فن قرار گرفته است که با فرارسیدن 16 آذر و روز دانشجو، فرصتی دوباره برای بررسی هویت تاریخی و رسالت ملی و دینی دانشجو، پیش رو قرار می گیرد.

بعضی روزها برای خودشان هویت خاصی دارند و گرامی داشتن و زنده نگهداشتن آن روزها، صرفاً به خاطر احترام و علاقه به آن هویت خاص بوده که 16آذر نیز از همین جنس است.

هویت روز دانشجو از خونهای به ناحق ریخته شده است

روز دانشجو هویت خود را از خونهای به ناحق ریخته شده عزیزانی گرفته که در اعتراض به ورود معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران شهید شدند؛ ۱۶آذر، روز اعتراض به آمریکاست و در حقیقت بخشی از کینه تاریخی ملت ایران نسبت به سیاستهای استکباری دولتهای آمریکا بوده و این یک حقیقت ماندگار برای روز دانشجو است.

اگر عده‌ ای بخواهند برای رسیدن به مقاصدی دیگر از روز دانشجو مایه بگذارند و شعارها و خواسته‌ های خود را مطرح کنند، نمی ‌توانند هویت این روز را دچار خدشه کنند.

البته تاریخ نشان داده هر کس که بخواهد با مختصات و ویژگیهای روزهای خدابازی کند و آن را به چیزی غیر از هویت و فلسفه آن روز تبدیل کند، شکست خورده است؛ قرنهاست که علیرغم همه جنایتها و خباثتها، عاشورا و غدیر زنده است؛ سالهاست که علی‌رغم همه دشمنی ها و ترفندها، ۲۲بهمن و ۱۳آبان و روزقدس، زنده ‌اند و هویتشان را حفظ کرده‌اند؛ و بالاخره علیرغم تمام کجرویها، تحریفها و حتی دهن‌ کجی ها به آن سه شهید در دوران طاغوت، راه اصلی و پیام اصلی حرکت آن سه شهید حفظ شده است.

بسیاری هرگز صدای مظلومیت شهدای 16 آذر سال 32 را نشنیدند

هزاران نفر از ۱۶ آذر سال ۳۲ تا به امروز آمدند و رفتند اما بسیاری هرگز صدای مظلومیت آن سه تن را نشنیدند و برخی نیز خون آن سه تن را برای کوبیدن آرمانهای آنها بهانه کردند.

در 16 آذر 1332 سه دانشجوی مسلمان یعنی "احمد قندچی"، "محمد شریعت‌ رضوی" و "مصطفی بزرگ نیا" در اعتراض به حضور نیکسون در تهران خون خود را فدا کرده و باشهادت خود نرفتن زیر پرچم ظلم و استکبار را برای دانشجویان یادآور شدند.



دانشجویان از پیشروان نهضت امام راحل بوده و هستند

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 16 آذر روز دانشجو است، دانشجویان همواره از پیشروان نهضت امام راحل بوده و هستند، باید توجه داشت که همواره افراد و جریاناتی بودند که می خواستند از پایگاه علمی دانشگاه برای مقاصد شوم خود بهره برداری کنند، اما دانشجویان هوشیار هستند و این اجازه را نمی دهند.

حجت الاسلام سید محسن محمودی افزود: فتنه 78 و 88 را فراموش نکرده ایم، برخی افراد زیر تابلو اصلاحات، مزدوری بیگانه را می کردند، دانشگاه ها هوشیارند و دانشجویان با درخشش در عرصه های علمی بیش از پیش عزت و عظمت کشور در عرصه های فناوری و علمی را موجب خواهند شد.

وی بیان داشت: باید روحیه استکبار‌ستیزی امروز بیش از پیش بین قشر‌های دانشجو و دانشگاهی تقویت شده و گسترده شود؛ در حال حاضر، برخی دانشجویان اطلاع دقیقی از ۱۶آذر سال ۱۳۳۲ندارند.

امام جمعه موقت ورامین ادامه داد: ایستادگی برابر دشمن و تقویت روحیه استکبار‌ستیزی میان ملت از پیامهای اصلی روز دانشجو است که لازم است آحاد ملت و مسئولان به این روز به عنوان روز پرافتخار و سندی بر حقانیت ایران اسلامی بنگرند.

وی تصریح کرد: دانشجویان و دانشگاهیان، امروز باید بیش از پیش روحیه استکبار‌ستیزی را در خود زنده‌ نگاه داشته و برای تقویت آن تلاش کنند که البته این روحیه تا به امروز بین آحاد دانشجویان با جدیت وجود داشته است و نکته مهم دیگر در موضوع استکبار ستیزی این است که بهترین شیوه برای پاسخگویی به سیل تهاجمات و کینه ‌توزیهای دشمنان و غرب جهاد علمی و عملی دانشجویان است.

حجت الاسلام محمودی با بیان اینکه دانشجویان با اراده و غیور ایران اسلامی با گامهای قوی در راه خودکفایی و همچنین تحقق و اجرایی کردند فرمان اقتصاد مقاومتی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی تلاش می‌ کنند، اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی در حقیقت، پایه پیشرفت کشور است.

جهاد علمی دانشجویان نوعی استکبار‌ستیزی است

وی عنوان داشت: جهاد علمی دانشجویان در صحنه ‌های مختلف تولید علم و صنعت، امروز بیانگر عزم و ارده قوی آنان برابر دشمنان و نوعی استکبار‌ستیزی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی پیشرفتهای خوب و بسیار گسترد‌ه را در بخشهای مختلف داشته که پایه این پیشرفتها وابسته به تولید علم است؛ ایجاد انگیزه و روحیه تولی در دانشگاهیان از وظایف مسئولان و متولیان اجرایی است که لازم است اهتمام ویژه ‌ای به آن صورت گیرد.

امام جمعه بخش جوادآباد ورامین نیز به خبرنگار مهر گفت: 16 آذر به عنوان روز دانشجو در کشور یاد‌آور روزی است که دانشجویان عزیز و غیرتمند ایرانی در سال 32 دقیقا چهار ماه پس از کودتای بر باد رفته 28 مرداد ایادی استکبار هنگامی که از سفر معاون رئیس ‌جمهور آمریکا به ایران با خبر شدند در دانشگاه تهران در اعتراض به سفر نیکسون اعتصاب کردند که اعتراض آنان توسط مزدوران شاهنشاهی به خاک و خون کشیده شد و در نتیجه سه تن از دانشجویان به فیض شهادت نایل آمدند.

حجت الاسلام سید حسین حسینی افزود: رژیم روز بعد از این اتفاق بدون توجه به این جنایت خود، دکترای افتخاری حقوق را در این دانشگاه به نیکسون اعطا کرد، لذا از آن روز به بعد این رو، روز دانشجو نام گرفت و جنبش دانشجوئی دو ویژگی حق طلبی و استکبار ستیزی را شاخصه حرکت اصیل خود نمایاند.

وی اظهار داشت: دانشجویان با خون خود چنان گرما و روشنایی به انقلاب و زمین بخشیدند که هنوز نیز راهنمای انسانها و دانشجویان پس از انقلاب اسلامی و شرایط فعلی هستند و باید توجه داشته باشیم که دیروز کشور ایران چه بود و امروز چگونه است و از اهدافی دشمن که بر علیه کشور دنبال می کند، درس بگیریم و کشور را حفظ کنیم.

دانشجو باید در روز دانشجو تمرین استکبار ستیزی کند

امام جمعه جوادآباد ادامه داد: دانشجو باید در روز دانشجو تمرین استکبار ستیزی کند و برای تحقق شعار "می‌ میریم، ذلت نمی ‌پذیریم" تلاش کند؛ همان گونه که امام حسین (ع) خون خود را فدا کرد و زیرپذیرش ظلم زمانه خویش نرفت، دانشجویان نیز باید با الگوگیری از وی سازش ناپذیری باظالمان را در دستور کار خویش قرار دهیم.

وی یادآور شد: استکبار ستیزی و حق طلبی مهم ترین ویژگیهای حرکتهای دانشجویی در طول تاریخ انقلاب است که قشرآگاه و آینده ساز کشور امروز باید هوشیار باشند چون امروز هجمه های دشمنان جوانان را هدف قرار داده است.

حجت الاسلام حسینی اضافه کرد: دانشجویان با ولایتمداری و پیروی از آرمانهای انقلاب، دشمنان را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام بگذارند؛ جنبش دانشجوی دارای دو شاخصه حق طلبی و استکبار ستیزی است و هر گاه دانشجویی به جناحهای سیاسی بپیوندد از هویت واقعی و تاریخی خود که حمایت از مردم بوده است، فاصله بگیرد و آنگاه از آرمانهای اصلی خود منحرف و مورد طمع گروه های مختلف قرار می گیرد.

وی عنوان کرد: مسیر صحیح جنبش دانشجویی حرکت در خط و جبهه ولایت فقیه است که این جنبش را از هرگونه انحراف مصون می دارد و نباید دانشجویان اجازه بهره برداری از پایگاه علمی دانشگاه را به مزدوران دهند.

دانشجو باید همواره تفکر انتقادی داشته باشد

نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه فیروزکوه نیز به مهر گفت: یکی از مهمترین مهارت‏هایی که در دانشگاه‏ها باید آموزش داده شود، داشتن تفکر انتقادی است.

حجت‏الاسلام عبدالعلی استیری افزود: هر جا که علم، آگاهی و اطلاعات انسان بیشتر شود، به طور یقین نگاه انسان تغییر می ‏کند؛ هر اندازه علم خود را تقویت کنیم و تنها "انباردار علم" نباشیم و دانش خود را به طور عملی مورد استفاده قرار دهیم، در جامعه مؤثرتر خواهیم بود.

وی تصریح کرد: همواره باید نقد علمی داشته و در کنار علم‏ آموزی، تولیدکننده خوبی نیز در زمینه دانش و فناوری باشیم؛ باید بتوانیم مهارت‏های متنوعی را در کنار تحصیل علم ایجاد کنیم و مهارت خودشناسی یکی از آنهاست.

وی ادامه داد: اگر کسی ویژگی‏های خود را بشناسد و به‌ ویژه دانشجویان اگر ارزش و نیازهای خود را بشناسند و به احتیاجات زندگی خود توجه کنند، به خود آگاهی رسیده‏ اند و اگر انسان به این خود آگاهی برسد، می ‏توان گفت که به بصیرت واقعی که قرآن و روایات اسلامی بر آن تأکید دارند، دست یافته است.

وی با ابراز امیدواری از اینکه بتوانیم از سیره ائمه اطهار(ع) در همه امور زندگی استفاده کنیم و به خوبی از آن بهره ‏مند شویم، تصریح کرد: دانشجویان باید در تصمیم‏گیری‏ها به همه مراحل دقت کنند و سپس تصمیم بگیرند که چگونه عمل کنند.

امام جمعه فیروزکوه ادامه داد: مهارت بعدی که در دانشگاه‏ها باید آموزش داده شود، داشتن تفکر انتقادی است چرا که اگر فقط بنا باشد دانشجو، علم، آگاهی و اطلاعات خود را روز به روز افزایش دهد، این تنها کافی نیست و دانشجو باید همواره تفکر انتقادی داشته باشد.

جنبش دانشجویی در ایران با هر جنبش دانشجویی دیگر دنیا تفاوت دارد

امام جمعه شهرری نیز اظهار داشت: 16 آذر روز دانشجو یکی از برنامه های استکبار ستیزی دانشگاههاست؛ آنها در هنگام آمدن نیکسون به ایران و دانشجویان ایستادند و علیه آمریکا، نیکسون و شاه شعار دادند و اگرچه عده ای از آنها به شهادت رسیدند اما افتخار را برای دانشگاه آفریدند و مطمئناً ملتی که چنین فرهنگی دارند و سلحشور و استکبار ستیز هستند، خوار و ذلیل نخواهند شد و پیروزی از آن ما خواهد بود.

حجت الاسلام سیدعلی شاهچراغی افزود: جنبش دانشجویی در ایران مطمئنا با هر جنبش دانشجویی دیگر در دنیا تفاوت دارد؛ جنبش دانشجویی در ایران با سه محور همراه است که اولین آنها معنویت است، یعنی دانشجوی امروز ما دانشجویی است که اعتکافش را در سطح کشور می بینید این اولین امتیاز جنبش داشنجویی ما در کشور است.

وی تصریح کرد: محور دوم ولایتمداری است؛ جنبش دانشجویی بارها تبعیت خودش را از ولایت اعلام کرده و بر عهد خود نیز پایدار مانده است.

امام جمعه شهرری یادآور شد: سومین محور نیز استکبار ستیزی و مقابله با استکبار است که این سه محور، اساس جنبش دانشجویی در ایران است و مطمئنا با این سه طرز تفکر، جنبش دانشجویی در ایران موفقیت های خوبی خواهد داشت.

حجت الاسلام شاهچراغی اضافه کرد: آنها می دانند ولایتمداری در کشور ما یک امر مهمی است و بارها به خاطر امام و مقام معظم رهبری، خطرهایی از این کشور دور شده و اگر ولایت نبود، وضعیت ما نیز این نبود؛ همه می دانند و دانشجویان ما نیز به خوبی می دانند.

گزارش: فاطمه قره چایی