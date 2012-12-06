مصدومان حادثه آتش سوزی پیرانشهر به طور متوسط 40 درصد سوختگی دارند

جلال پور قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تمام مصدومان این حادثه از ناحیه سر، گردن و اندام های فوقانی دچار سوختگی شدند افزود: میزان سوختگی در هر یک از دانش آموزان متفاوت است ولی در حالت کلی به طور متوسط مصدومان بین 10 تا 40 درصد سوختگی دارند.

وی با اشاره به وخامت حال مصدومان اعزامی به تبریز گفت: متاسفانه به دلیل استنشاق دود همه دانش آموزان این حادثه دچار مسمومیت شدند ولی از بین آنها شش نفر به دلیل مسمومیت بالا و مشکل تنفسی و همچنین بالا بودن میزان سوختگی برای مداوای بهتر به تبریز اعزام شدند.

پورقاسم وضعیت جسمانی مصدومان باقی مانده در ارومیه را رضایت بخش دانست و گفت: با توجه به مداوای صورت گرفته پیش بینی می شود تا 48 الی 72 ساعت آینده این مصدومان بهبود یابند.

وی در خصوص سوالی مبنی بر اینکه چه تعداد از این دانش آموزان نیازمند عمل های جراحی زیبایی خواهند داشت پاسخ داد: از مصدومانی که در ارومیه بستری هستند به ندرت نیازمند عمل جراحی زیبایی خواهند بود چرا که استنشاق دود موجب وخامت حال مصدومان شده ولی برای اظهار نظر قطعی باید منتظر مداوای اولیه مصدومان باشیم.

معاون سابق امور درمانی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی علت اعزام دانش آموزان به تبریز را نبود تخت آی سی یو ویژه سوختگی در استان عنوان کرد و گفت: متاسفانه استان به لحاظ تعداد تخت و امکانات درمان در زمینه سوختگی با کمبودهایی مواجه است.