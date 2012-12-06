50 درصد مدارس آذربایجان غربی از سیستم گرمایشی نفتی استفاده می کنند

فریبرز اسمعیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز همدردی با مصدومان وخانواده های این حادثه دلخراش اظهارداشت: بر اساس اطلاعاتی که تا این لحظه دریافت کردم، بخاری نفتی کاربراتوری مدرسه روستایی استاندارد بوده و دستپاچگی مدیر مدرسه در کنترل بخاری و افتادن آن موجب بروز این حادثه شده است.

وی ادامه داد: گفته شده است که معلم مدرسه، نیروی خدماتی را فراخوانده و او اقدام به بلند کردن بخاری و بیرون بردن آن کرده است که بخاری از دستش افتاده و کلاس آتش گرفته است.

اسمعیل زاده در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر علت بازگشت بودجه عمرانی 2 میلیارد تومانی مدارس پیرانشهر به مرکز اظهارداشت: این خبر که از سوی نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی عنوان شده کذب محض است چرا که کل بودجه عمرانی مدارس پیرانشهر 500 میلیون تومان است که تمام این اعتبار نیز هزینه شده است.

وی اطلاع رسانی در خصوص علت اصلی بروز این حادثه را به روزهای آتی بعد از بازدید از دبستان آتش گرفته و گزارش آتش نشانی موکول کرد.