مسئولان حادثه پیرانشهر برکنار شوند/ وزیرآموزش و پرورش استعفا دهد

به گزارش خبرنگار مهر، سه نماینده مردم ارومیه، نماینده مردم پیرانشهر و سردشت با حضور در بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه از مصدومان و خانواده های آنها دلجویی کرده و خواستار پاسخگویی مسئولان کشوری در خصوص این حادثه شدند.

سایر نمایندگان مردم آذربایجان غربی در مجلس شورای اسلامی نیز با موضع گیری انتقادی به مسئولان آموزش و پرورش خواستار رسیدگی به حادثه از طریق مراجع قانونی شدند اما در این میان نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی استعفای وزیر آموزش و پرورش را تنها پاسخ مناسب در قبال این حادثه عنوان می کند.

خضری: وزیر آموزش و پرورش استعفا دهد

در پی حادثه آتش سوزی در مدرسه ابتدایی دخترانه شین آباد پیرانشهر، نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در تذکر کتبی به وزیر آموزش و پرورش خواستار استعفای وی شد.

رسول خضری امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اگر در هر جای دنیا حادثه ای از این دست روی دهد وزیر آموزش و پرورش آن کشور بلافاصله استعفا می دهد و ما هم منتظر واکنش وزیر هستیم.

وی با ابراز تاسف شدید از این حادثه دلخراش و همدردی با خانواده‌های قربانیان و مردم پیرانشهر افزود: تمام مسئولان مربوطه و کسانی که به نحوی با کم کاری و اهمال موجبات بروز این حادثه را فراهم کرده‌اند باید مورد بازخواست قرار گیرند.

وی با بیان اینکه‌ با همکاری رئیس علوم پزشکی ارومیه و ستاد بحران و مسئولین نظامی و انتظامی منطقه‌ و اعزام آمبولانس از شهرهای همجوار همانند مهاباد، ارومیه و اشنویه به محل حادثه، مصدومین در اسرع وقت روانه بیمارستان های پیرانشهر و نقده شدند افزود: درصد سوختگی تعدادی ازدانش آموز قربانی این حادثه بین 50 تا 70 درصد و وضعیت جسمی آنها وخیم اعلام شده است و این امر به هیچ وجع قابل اغماض نیست.

خضری نکته قابل تامل این حادثه را استفاده از بخاری نفتی با وجود بهره مندی روستا و حوالی مدرسه از خدمات گاز رسانی اعلام و اضافه کرد: متاسفانه با وجود فراهم بودن اماکن گازرسانی از بخاری نفتی در این مدرسه با بافت فرسوده استفاده شده است که این موضوع نیز پیگیری می شود.

اما موضع جنجالی نماینده پیرانشهر و سردشت در خصوص مقصر خواندن صریح سازمان نوسازی و تجهیز مدارس و علت بازگشت بودجه دو میلیارد تومانی این شهرستان بود خضری در این خصوص گفت : سال گذشته جلسه ای با مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان داشتیم که ایشان اعلام کردند 2 میلیارد تومان بودجه‌ پیرانشهر را برگشت داده‌اند، مدیر آموزش و پرورش سابق پیرانشهر و مدیر امور مالی استان، با برگشت دادن دو میلیارد تومان بودجه که باید صرف امور تجهیز و نوسازی مدارس می شد در این رابطه‌ مسئول هستند و باید پاسخگو باشند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجان غربی وجود چنین بودجه ای را تکذیب می کند اظهارداشت: اسناد این اظهارات در پیش بنده محفوظ است و در صورت لازم فیلم این اظهارات در اختیار مراجع ذیربط به خصوص سازمان بازرسی کل کشور قرار خواهم داد.

خضری با تاکید بر اینکه‌ این مسئله را پیگیری خواهند کرد، افزود: وزیر آموزش باید پاسخگو باشد، مناطق سردسیر کشور نیاز بیشتری به تجهیزات گرمایشی دارند، در حالی که‌ تاکیدات بر لزوم مقابله‌ با تهاجم فرهنگی است، مناطق مرزی پیرانشهر و سردشت نیاز به توسعه آموزشی دارند که‌ متاسفانه به علت عدم تدبیر و سوء مدیریت در مواردی این چنین، حوادثی ناگواری اتفاق می افتد.

وی با بیان اینکه سوء تدبیر مدیران مربوطه غیرقابل قبول است و همه باید بازخواست شوند، افزود: دو میلیارد تومانی که سال 90 برگشت داده شده است باید صرف امور نوسازی، تجهیز و تکمیل مدارس استان می شد، در جهت پیشگیری از وقوع این دست حوادث، باید دلایل خود برای برگشت این بودجه و هزینه نکردنش در مدراس استان را بیان کنند.

آذربایجان غربی از نظر مدیریت در کشور بسیار عقب مانده است

نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه با انتقاد از عدم توجه به مدارس روستایی در آذربایجان غربی گفت: متاسفانه نه تنها در پیرانشهر مشکلات زیادی در مدارس شاهد هستیم بلکه در سردشت نیز که اولین شهر بمباران شیمیایی دنیاست حتی یک روستا از نعمت گاز بهره مند نیست.

خضری با بیان اینکه در زمینه شاخص های تجهیز و نوسازی مدارس و شاخص های آموزشی در استان با عقب ماندگی زیادی روبه رو هستیم گفت: متاسفانه در این استان با وجود نعمت های زیادی خدادادی شاهد ضعف شدید مدیریتی هستیم.

اما نادر قاضی پور یکی از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر با بیان اینکه حادثه هیچ وقت خبر نمی کند اظهارداشت: بروز این حادثه موجب خواهد شد مسئولان به وضیعت مدارس به خصوص در روستاها توجه زیادی داشته باشند.

وی با بیان اینکه با استیضاح وزیر آموزش و پرورش موافق نیستم افزود: هیچ یک از مسئولان نظام خواستار وقوع چنین حوادثی نیست و استیضاح به دلیل بروز کار عمدی صورت می گیرد ولی این امر موجب نمی شود که وزارت آموزش و پرورش پاسخگوی این حادثه نباشد.

قاضی پور با تاکید بر اینکه نمایندگان مردم آذربایجان غربی پیگیر رسیدگی هر چه سریعتر به این حادثه خواهند بود اضافه کرد: برای اظهار نظر قطعی باید منتظر جواب کار کارشناسی از جمله آتش نشانی باشیم.

دولت به مناطق محروم توجه ویژه داشته باشد/ مقصران حادثه محترمانه کنار گذاشته شوند

یکی دیگر از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف از بروز این حادثه گفت: متاسفانه ما هم از این خبر ناراحت کننده اطلاع یافتیم، و نماینده پیرانشهر و سردشت هم اقدام به صدور تذکری شفاهی به وزیر آموزش و پرورش کردند ما هم کار های لازم را برای انجام هر چه سریع تر عملیات پزشکی انجام دادیم و پی گیر قضایا خواهیم بود .

عابد فتاحی افزود: هم اکنون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در حالت آماده باش کامل قرار دارد،تا هر اقدامی که از جامعه پزشکی برای مجروحین ساخته است انجام بپذیرد.همچنین هم اکنون 8 ارنج بزشکی برای رسیدیگی به بیماران در بیمارستان امام خمینی حضور داند و بیمارستان در حالت آماده باش قرار دارد .

وی با انتقاد شدید از برخی مسئولان مربوطه افزود: این بحث در مجمع نمایندگان استانی بررسی می شود و من فکر میکنم که زمان آن رسیده است که در مسئولیت افرادی که مسئول هستند،حتما تجدید نظر شود .

فتاحی تاکید کرد: :من معتقدم زمان آن رسیده است که تمام مسئولانی که در این حادثه دخیل هستند محترمانه کنار بروند چون برخی از آقایان صلاحیت لازم برای پست های حساس را ندارند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر توجه ویژه دولت به مناطق محروم اظهارداشت: مردم مرزنشین پیرانشهر خدمات زیادی در طول انقلاب اسلامی تا کنون برای نظام انجام داده و امروز دولت نیز باید قدردان این خدمات بوده و به مناطق محروم به ویژه مدارس روستایی توجه کند.

تیم بازرسی برای رسیدگی به حادثه آتش سوزی دبستان پیرانشهر تشکیل شود

نماینده مردم میاندوآب، تکاب و شاهین دژ در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وقوع حوادث تلخ این چنینی به هیچ عنوان در مدارس قابل قبول نیست افزود: مسئولان آموزش و پرورش باید در مورد وقوع این حادثه جوابگو باشند

مهدی عیسی زاده خواستار تشکیل یک تیم بازرسی برای رسیدگی به این حادثه شد و گفت: باید عاملان وقوع این حادثه و کسانی را که با بی توجهی موجب بروز این حادثه شده اند را مشخص و با آنان به شدت برخورد شود .