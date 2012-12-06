تصادفات قم در هشت ماه گذشته کاهش 7 درصدی داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کاظم مجتبایی شامگاه چهارشنبه در دیدار با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ، در سخنانی با اهمیت خواندن موضوع امنیت در جامعه ابراز داشت: برای توسعه در تمامی جهات نیازمند امنیت اجتماعی و فضایی آرام هستیم که در این راستای نیروی انتظامی وظیفه اصلی را بر عهده دارد.



فرمانده انتظامی استان قم با بیان اینکه ماموریت ما در قم نسبت به سایر استانهای کشور به دلیل فضای دینی حاکم در این استان متفاوت است افزود: باید با مدیریتی تعامل گرا که منشاء تحولات خواهد بود ظرفیت ها و استعداد های موجود در استان را شناسایی و در راستای پیشبرد اهداف برنامه ریزی کرد.



سردار مجتبایی عنوان کرد: در ابتدای آغاز ماموریت خود در قم سه موضوع را محور فعالیت ها قرار دادیم که یکی از آنها بحث آموزش پرسنل و کارکنان نیروی انتظامی بود تا از این رو نگرانی های مردم نسبت به رفتارهای پلیس به حداقل ممکن کاهش یابد.



وی ادامه داد: اجتماعی کردن فضا برای کنترل جرائم از دیگر برنامه های در دستور کار نیروی انتظامی استان است چرا که ما نیازمند پلیسی هستیم که دارای رفتار اجتماعی باشد .



فرمانده انتظامی استان قم اضافه کرد: باید برای 90 درصد از جامعه نسخه اجتماعی پیچید و برای مابقی افراد جامعه که ناهنجاری هایی ایجاد می کنند باید برخورد شود.



60 هزار پرونده، متوسط جرائم استان قم درطول سال



سردار مجتبایی در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه گزارش عملکرد هشت ماهه اول سال جاری ابراز داشت: در این مدت مجموعه سرقت های مهم یک درصد ، شرارت ها 77 درصد ، قتل 52 درصد ، آدم ربایی 80 درصد و نیز سرقت های خرد 21 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش داشته ایم.



وی با بیان اینکه درطول سال 60 هزار پرونده متوسط جرائم استان قم است افزود: از مجموعه 10 هزار سرقت در طول سال 7 هزار سرقت کشف می شود.



سردارمجتبایی عنوان کرد: در بحث تصادفات نیز در هشت ماه ابتدای سال در مجموع 7درصد کاهش داشته ایم و متوفیان نیز 2 درصد کمتر از سال گذشته بودند.

