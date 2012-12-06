رویکرد اجتماعی نیروی انتظامی موجب آرامش روانی جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی شامگاه چهارشنبه در دیدار فرمانده انتظامی استان قم و تعدادی از فرماندهان این نیرو ، در سخنانی با بیان اینکه رفتارهای مناسب پلیس موجب ایجاد آرامش در بین مردم خواهد شد افزود: داشتن رویکرد اجتماعی نیروی انتظامی باعث می شود تا مردم در زندگی خود و جامعه آرامش روانی داشته باشند.



لاریجانی اظهار داشت: رویکرد اجتماعی پلیس باعث می شود مردم پلیس را جزء خانواده خود بدانند و از این رو ارتباط نزدیکی با نیروی انتظامی داشته باشند.



وی با بیان اینکه رویکرد اجتماعی در رفتارهای نیروی انتظامی هم در کشور و هم در قم باید دنبال شود افزود: سطح نیروی انتظامی استان قم درسالهای اخیر از لحاظ امکانات و پرسنل ارتقاء یافته است که این امر لازم بود و امیدواریم خدمات صورت گرفته از سوی نیروی انتظامی موجب دلگرمی مردم باشد.



نظم پذیری در بین رانندگان قمی مطلوب نیست



رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استان قم موقعیت با اهمیتی در کشور دارد که کار کردن در آن مشکل نیست افزود :نیروی انتظامی استان قم باید در زمینه راهنمایی و رانندگی بیشتر کار کند چرا که آنگونه که باید نظم پذیری در بین رانندگان قمی وجود داشته باشد دیده نمی شود که البته این مشکل در سایر شهرهای کشور نیز به چشم می خورد.



لاریجانی افزود: باید برنامه هایی در راستای بهبود رفتار رانندگان در نظر گرفت چرا که به نظر می رسد رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در قم بومی و فرهنگ نشده است.



وی از فرمانده و مسئولان نیروی انتظامی خواست با تدبیری بیشتر و در همکاری با رسانه های مسئله گروهی نظم پذیری در رانندگان قمی را افزایش دهند .



رئیس مجلس شورای اسلامی برخورد قاطع پلیس با افراد هنجارشکن را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: برخوردهایی که با متخلفان صورت می گیرد باید به درستی برای مردم اطلاع رسانی شود چرا که این این امر خاصیت بازدارندگی دارد و متخلفان می فهمند که در صورت ارتکاب به تخلف با برخورد قاطع نیروی انتظامی رو به رو خواهند شد.