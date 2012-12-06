به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری شامگاه چهارشنبه در دیدار با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با وضعیت اقتصادی فعلی کشور مجموع پروژه های شهری در قم 56 درصد رشد داشته است افزود: در پروژه های مختلف از جمله عمار یاسر، بلوار پیامبر اعظم (ص) و بلوار شهید روحانی 459 هزار متر با 130 هزار میلیارد تومان تملک شده است.



دلبری با بیان اینکه درخصوص ادامه پروژه پیامبر اعظم (ص) با سه مشکل روبه رو هستیم افزود: وجود ریل راه آهن مانع از بازگشایی و ادامه این بلوار شده که مسئولین راه آهن در این زمینه قول داده اند با احداث کمر بندی جدید ریل راه آهن در این منطقه را جمع آوری کنند اما تا کنون اقدامی نشده است.



بهره برداری از مسیر کند رو و تند روی بلوار پیامبر اعظم (ص) تا پایان سال



شهردار قم با بیان اینکه وجود چند معارض یکی دیگر از مشکلات بلوار پیامبر اعظم (ص) است ابراز داشت : امیدواریم که با حل این مشکل تا پایان سال مسیر کند رو و تند روی این بلوار آماده بهره برداری شود.



بازدید کمیسیون عمران مجلس از پروژه های شهری قم



وی اظهار داشت: با هماهنگی های انجام شده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در آینده ای نزدیک ازبرخی پروژه های عمرانی شهر قم از جمله پل های بلوار جمهوری پروژه مترو و مونوریل بازدید خواهند کرد.



شهردار قم با اشاره به پیشرفت پروژه فاز پنجم بلوار عماریاسر ، تملک زمین های منطقه چل اختران و میدان امام خمینی(ره) ادامه داد: بازگشایی خیابان شهید روحانی به سمت 15 خرداد در حال اجرا است که تاکنون هفت درصد پیشرفت داشته است.

