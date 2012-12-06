زلزله خراسان جنوبی شش کشته بر جای گذاشت

محمدعلی آخوندی در گفتگوبا مهر، اظهارداشت: زمین لرزه 5.5 ریشتری خراسان جنوبی در شب گذشته تا این لحظه هشت کشته و 23 نفر مصدوم داشته است.

وی با اشاره به اینکه این زمین لرزه 16 پس لرزه داشته است، افزود: پس لرزه های این زمین لرزه بین سه تا چهار ریشتر بزرگی داشته است.

آخوندی ادامه داد: تجهیزات مورد نیاز از جمله آمبولانس، اتوبوس آمبولانس، لودر، بیل مکانیکی به منطقه زلزله زده ارسال شده است.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی یادآور شد: کار جستجوی به پایان رسیده و آواربرداری تا ساعاتی دیگر آغاز می شود.