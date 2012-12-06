تخریب 100 درصدی خانه های روستایی زهان

محمدرضا قرائی در گفتگو با مهر، در خصوص آخرین وضعیت زلزله زدگان شب گذشته این منطقه، اظهارداشت: یک خانوده پنج نفره در روستای شاج و یک زن در روستای بن خونیک منطقه زهان کشته شده است.

وی با بیان اینکه ریشتر این زمین لرزه 5.5 درجه اعلام شده داست، افزود: شدت زمین لرزه و تخریب ها نشان از بیشتر بودن این رقم دارد.

وی اضافه کرد: طبق بررسی انجام شده 100 درصد منازل روستائی در این مناطق تخریب شده و قابلیت استفاده ندارد.

قرائی با بیان اینکه مردم بیشتر در بیرون از منزل شب گذشته را سپری کردند، عنوان کرد: گروه های امدادی و اورژانس و کلیه مسئولان مربوطه در محل حادثه حضور دارند.

وی با بیان اینکه اولین محموله چادر به این روستاها در ساعت یک بامداد رسیده است، افزود: همچنین وسایل گرمایشی و پتو نیز به دست زلزله زدگان رسیده است.

بخشدار زهان با بیان اینکه آواربرداری از منازل به اتمام رسیده و آمار کشته شدگان از این رقم افزایش نخواهد یافت، افزود: آورابرداری از دام روستائیان نیز آغاز شده و به نظر می رسد آمار تلفات دام بالا باشد.