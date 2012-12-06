نمی توانستیم از میان دود و آتش بگذریم/ کپسول آتش نشانی مایع نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، جلوی درب بیمارستان اجازه ورود به خبرنگاران و عکاسان داده نمی شد به بهانه حضور استاندار آذربایجان غربی سعی کردم وارد محل بستری مصدومان حادثه دلخراش آتش سوزی در مدرسه ابتدایی روستای شین آباد پیرانشهر شوم.

همانطور که انتظار می رود خانواده ها با چشمانی گریان و مضطرب مشغول مداوای فرزنداشان بودند واستاندار آذربایجان غربی به همراه جمعی از مسئولان کشوری و استانی مشغول عیادت و دلجویی از مصدومان و خانواده بود از فرصت استفاده کرد و سراغ تعدادی از مصدومان که وضعیت مناسبت تری داشتند رفتم و ماجرا را از آنها جویا شدم.

یکی از دانش آموزان اصل ماجرا را اینگونه گزارش داد: صبح که وارد مدرسه شدم رفتم سر کلاس همه آمده بودند. یک لحظه متوجه نشت نفت از مخزن بخاری و زیاد بودن شعله های داخل بخاری شدیم طوری که بخاری از شدت گرما روبه سرخی بود.

وی ادامه داد: معلممان رفت کپسول آتش نشانی را بیاورد اما مایع نداشت بابای مدرسه که آمد بخاری کلاس یک لحظه آتش گرفت و به همه جا سرایت کرد سعی می کردیم از کلاس بیرون بریم ازدحام زیاد بود و پنجره های کلاس هم نرده داشت نمی توانستیم نفس بکشیم و به بیرون فرار کنیم.

این دانش آموز مصدوم گفت: نمی دانم چه کسی پنجره کلاس را از جا کند و مابقی یادم نمی آید...

وضع فعلی تعدادی از دانش آموزان اصلا خوب نیست دست و صورت همه آنها سوخته برای رعایت حالشان هم که شده بیرون می آیم سراغ تعدادی از والدین دانش آموزان را می گیرم.

مادر ستاره یکی از دانش آموزان این حادثه به محض معرفی ام به عنوان خبرنگار با بغض می گوید: ستاره را مانند دیوانه ها در حالی که به دلیل استنشاق دود حالت تهوع داشت برای مداوا سریع به همراه سایر دانش آموزان به بیمارستان منتقل شد.

وی با انتقاد از بی توجهی به مناطق محروم خواستار رسیدگی هرچه سریعتر مسئولان به این حادثه شد و گفت: امیدوارم مسئولان در ادامه مداوای مصدومان خانواده ها یاری کنند تا هرچه سریعتر سر کلاس درس حاضر شوند چون ستاره درس خواندن را خیلی دوست دارد.

بازدید استاندار آذربایجان غربی که تمام می شود با هیئت همراه بیمارستان را ترک می کند ولی هنوز معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش، جمعی از نمایندگان مردم استان در مجلس، رئیس سازمان بهزیستی و... حضور دارند.

صدای بلند یکی از مادران این حادثه توجهم را جلب می کند برمی گردم مادر یکی از مصدومان این حادثه است که خطاب به رئیسی، معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش با گلایه می گوید وضع دانش آموزان مصدوم خیلی خراب است رسیدگی نمی کنند.

با راهنمایی تعدادی از پرسنل بیمارستان به بیرون از محل بستری مصدومان هدایت می شویم در سالن بخش پرستاری بیمارستان با تعدادی از مسئولان در خصوص این حادثه مصاحبه می کنم. صحبت ها و آمارهای متفاوتی از مسئولان اعلام می شود.

نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی در میان معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش، مدیرکل آموزش و پرورش و مدیرکل نوسازی و تجهیزمدارس آذربایجان غربی محاصره شده ولی همچنان با صدای بلند اعتراضات خود را بیان می کند و خواستار استعفای وزیر آموزش و پرورش است.

گزارش آتش نشانی را به نماینده می دهند تا بلکه با خواندن این گزارش آرام گیرد از خضری می پرسم در این گزارش به چه چیزی اشاره شده می گوید: در گزارش این سازمان نشت نفت بخاری، دستپاچگی مدیر مدرسه در کنترل بخاری و افتادن آن، ازدحام دانش آموزان کلاس موقع خروج از کلاس و وجود حصار در پنجره های کلاس علت حادثه ذکر شده است ولی بنده سازمان نوسازی و تجهیز مدارس و آموزش و پرورش را مقصر این حادثه می دانم.

با سوالات بی پاسخ زیادی مواجهیم از جمله چرا مدرسه فرسوده که حکم تخریب آن آمده همچنان فعال است و هیچ گونه اقدامی از طرف آموزش و پرورش صورت نگرفته است؟ چرا در مدرسه ای که در محله ای است که گازرسانی شده از بخاری نفتی استفاده می شود؟ چرا مدارس مجهز به امکانات آتش نشانی نیستند؟ و مقصر اصلی این حادثه چه کسی است؟ اما با همه این سئوالات بی پاسخ بیمارستان را ترک می کنم.

محله شین آباد که به تازگی از روستا به شهر الحاق شده است دارای جمعیتی حدود 1200 خانوار و 5400 نفر است. این محله دارای دو مدرسه ابتدایی و راهنمایی است که در شیفت صبح دخترها و در شیفت بعد از ظهر پسرها مشغول تحصیل هستند.