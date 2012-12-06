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۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۶

نهاوندی پور:

2029 نفر در استان زنجان به حرفه زنبور داری مشغول هستند

2029 نفر در استان زنجان به حرفه زنبور داری مشغول هستند

زنجان -خبرگزاری مهر: مدیر کل کشاورزی استان زنجان گفت: در استان 2029 نفر به حرفه زنبور داری مشغول هستند.

محمد رضا نهاوندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر،از افزایش مطلوب تولید عسل در استان خبر دادوافزود:سالانه 90 تن عسل در استان تولید می شود که این مقدار عسل در 82 هزار و 348 کانی زنبور عسل که تعداد 80 هزار و 151 کلنی آن مدرن و 2197 کلنی آن بومی است تولید می شود.

وی ادامه داد: همه ساله در ابتدای نیمه دوم سال و یا به عبارتی در اوایل هر سال زراعی ، سرشماری زنبورستانهای استان انجام می پذیرد.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: امسال به همت فعالان معاونت بهبود تولیدات دامی استان کار سرشماری از تولید کنندگان عسل استان انجام پذیرفت و تعداد شاغلین در این حوزه مشخص شدند.

نهاوندی پور تاکید کرد: از نظر کمیت و تولید مطلق، شهرستان خرمدره با 30 تن عسل کمترین و شهرستان زنجان با 265 تن عسل بیشترین تولید در سطح استان را داشته است.

وی افزود: میزان عسل تولیدی استان در مقایسه با سال گذشته رشدی برابر با 47.9  درصد داشته است.

کد مطلب 1759316

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