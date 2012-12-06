همه محورهای مواصلاتی زنجان باز است/ تدوام بارش ها در زنجان

سرهنگ علی‌اصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: به علت بارندگی محورهای مواصلاتی این استان لغزنده و رانندگی نیازمند رعایت احتیاط بیشتر و داشتن تجهیزات یک سفر زمستانی است.

وی با اشاره به اینکه درحال حاضر با وجود بارندگی همه محورهای مواصلاتی این استان باز و تردد به صورت روان جریان دارد. ادامه داد: بارش برف در گردنه پاپایی تاحدی تردد را کند کرده و رانندگان نیز باید برای عبور در این مسیر همه تجهیزات زمستانی را به همراه داشته باشند.

سرهنگ شیرمحمدی با بیان اینکه با تاکید بر اینکه هیچ محدودیتی برای تردد در محورهای مواصلاتی این استان وجود ندارد ادامه داد: در زمان بارندگی، رانندگی به علت لغزندگی سطح جاده تاحدودی سخت می‌شود که اندکی تحمل و صبر می‌تواند از بروز سانحه جلوگیری کند.

جانشین رئیس پلیس راه استان زنجان افزود: یکی از نکاتی که رانندگان باید به آن توجه داشته باشند این است که از سرعت مطمئنه عدول نکرده و به مقررات راهنمایی و رانندگی توجه لازم را داشته باشند. با وجود بارش برف و باران همه محورهای مواصلاتی در زنجان باز است



همچنین کارشناس اطلاع رسانی اداره کل راه و ترابری استان زنجان گفت: با وجود بارش برف و باران همه محورهای مواصلاتی در زنجان باز است.



سارا رستمیان افزود: در حال حاضر همه محورهای مواصلاتی در استان زنجان باز است ولی با توجه به بارش‌های پراکنده در اکثر محورها جاده لغزنده بوده و رانندگان با احتیاط مل و همراه داشتن تجهیزات ویژه یک سفر زمستنای در محورهای مواصلاتی استان زنجان تردد کنند.

وی در ادامه با اشاره به بارش پراکنده برف در محور زنجان- دندی افزود: رانندگان برای تردد در این محور بخصوص در گردنه "قرآیی"می‌بایست مجهز به زنجیر چرخ بوده و لوازم ایمنی را به همراه داشته باشند.

همچنین کارشناس اطلاع رسانی اداره کل راه و ترابری استان زنجان همچنین با اشاره به بارش‌های موجود در محور تهم- چورزق افزود: امکان تردد در این محور با زنجیر چرخ ممکن است.

تدوام بارش ها در زنجان

رئیس اداره آمار اداره‌کل هواشناسی استان زنجان گفت: وضعیت جوی امروز استان زنجان قسمتی ابری پیش‌بینی شده است و به مرور هوای استان کاملا ابری و همراه با بارش باران خواهد بود.



احد یاغموری افزود: با اشاره به ورود سامانه بارشی به استان زنجان گفت: با ورود این سامانه، بارش‌ها از عصر روز چهار شنبه در زنجان آغاز شده است.



وی با بیان اینکه انتظار می‌رود بارش‌ها تا پایان هفته ادامه داشته باشد، افزود: با تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی انتظار بارش‌های خوبی را برای امروز و فردا داریم و با خروج این سامانه از استان بار دیگر از روز یکشنبه سامانه جدیدی وارد کشور خواهد شد.

یاغموری با اشاره به اینکه حداقل دمای زنجان طی 24 ساعت گذشته پنج درجه بوده ادمه داد: حداکثر دمای این شهر در روز گذشته 12 درجه گزارش شده است.