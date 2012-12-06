کنترل محصولات غیر مجاز فزهنگی نیازمندهمکاری نهادی ذیربط است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سهندی، در مراسم افتتاح دبیرخانه حمایت و صیانت از آثار فرهنگی و هنری افزود: نظارت مستمر و منظم بر امور فرهنگی، حمایت از پدیدآورندگان آثار فرهنگی هنری فاخر و جلوگیری از تولید، توزیع و تکثیر آثار ضد فرهنگی و غیر اخلاقی از جمله مهم ترین اهداف تشکیل این دبیرخانه است.

وی با بیان اینکه این ستاد متشکل از نمایندگان دستگاه های فرهنگی است که بر عرضه محصولات فرهنگی نظارت خواهند کرد، افزود: برای اجرای طرح های نظارتی تیم های ویژه ای با مشارکت دستگاههای انتظامی و قضایی سازماندهی می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان تاکیدکرد: اعضای ستاد می توانند طرح ها و پیشنهادات خود را در زمینه حمایت از آثار فرهنگی اعلام و در راستای اهداف ستاد به بیان راه کارهای خود بپردازند.

سهندی حضور نمایندگان دستگاه های اداری استان را در راستای عملی شدن اهداف ستاد مؤثر دانست و گفت: فلسفه وجودی تشکیل این ستاد، حمایت از آثار فرهنگی و هنری است.

افتتاح دبیر خانه صیانت گام خوبی در جهت حفظ فرهنگ و هنر اصیل ایرانی است

معاون امنیتی سیاسی استانداری استان زنجان،افتتاح دبیرخانه صیانت و حمایت از آثار فرهنگی و هنری را گام بسیار خوبی در جهت حفظ فرهنگ و هنر اصیل اسلامی ایرانی عنوان کرد.

فیروز احمدی افزود: امروز برای حفظ فرهنگ و هنر به کمک تمامی هنرمندان و آثار آنها نیازمندیم.

وی در ادامه با اشاره پیشرفت های انقلاب اسلامی در طول 33 سال گذشته،گفت: در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران جایگاه شانزدهم جهان در رشد علمی را به خود اختصاص داده است.

معاون امنیتی سیاسی استانداری استان زنجان با بیان اینکه متاسفانه این روزها عده ای به خاطر رسیدن به یک رای و قدرت، اقدام به زیر سوال بردن اصول و ارزش های انقلاب کرده و کشور را بحرانی جلوه می کنند، افزود: با اینکه مشکلاتی در کشور وجود دارد ولی نمی توان موقعیت عالی جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان را نادیده گرفت.

احمدی حراست از فرهنگ و آثار شهدا را از جمله سخت ترین کارها عنوان کرد و گفت: با احیای فرهنگی اصیل اسلامی ایرانی در جامعه می توان تمامی توطئه ها و تلاش های دشمنان را خنثی کرد.