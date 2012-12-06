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۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۹:۵۴

پس لرزه های زلزله خراسان جنوبی ادامه دارد/ 30 پس لرزه تعیین مکانی ثبت شد

پس لرزه های زلزله خراسان جنوبی ادامه دارد/ 30 پس لرزه تعیین مکانی ثبت شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: مسئول شبکه لرزه نگاری بیرجند گفت: پس لرزه های زلزله شب گذشته منطقه زهان خراسان جنوبی ادامه داد و به 30 مورد رسیده است.

علی هاشمی در گفتگو با مهر، اظهارداشت: تاکنون 30 پس لرزه تعیین مکان شده و در شبکه لرزه نگاری بیرجند به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه پس لرزه ها همچنان ادامه دارد، به مردم توصیه کرد: به دلیل احتمال پس لرزه ها مردم مراقبت بیشتری داشته و در مناطق پرخطر حضور نداشته باشند.

هاشمی قدرت آخرین پس لرزه ثبت شده در شبکه را 3.4 ریشتر اعلام کرد.

مسئول شبکه لرزه نگاری بیرجند با اشاره به اینکه بیشترین پس لرزه ها در روستای شارج بخش زهان ثبت شده است، افزود: تاکنون روستاهای اطراف زهان دارای پس لرزه های زیادی بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، زمین لرزه ای به شدت 5.5 ریشتر ساعت 20 و 38 دقیقه، چهارشنبه شب زهان در استان خراسان جنوبی را لرزاند. 

کد مطلب 1759320

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