مدافع استرالیایی به سپاهان پیوست/ اشجاری در استقلال!

به گزارش خبرنگار مهر، میلان سوشاک مدافع استرالیایی پس از تائید شدن از سوی زلاتکو کرانچار و مدیران باشگاه سپاهان، پس از نهایی شدن مذاکرات، چهارشنبه شب به طور رسمی به تیم فوتبال سپاهان اصفهان پیوست.

قرارد این بازیکن که پیشینه حضور در تیم‌های پاوارا صربستان، اونتر هاچنگ آلمان، آدلاید یونایتد استرالیا و تیان شین چین را در کارنامه خود دارد، به مدت یک فصل و نیم منعقد شده شده است.

از سوی دیگر حسن اشجاری که بحث حضورش در تیم ملوان مطرح شده بود، شب گذشته با حضور در باشگاه استقلال قرارداد شش ماهه‌ای را با مسئولان این تیم منعقد کرد.