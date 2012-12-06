هشدار نهایی به ایران برای پایبندی به منشور المپیک/ کویت رفع تعلیق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الاتحاد امارات در شماره امروز پنجشنبه خود به نقل از خبرگزاری فرانسه نوشت: کمیته بین المللی المپیک(IOC) روز گذشته(چهارشنبه) با توجه به نقض منشورهای این نهاد بین المللی، هشدار نهایی به کمیته بین المللی المپیک ایران در مورد پایبندی به منشور المپیک را اعلام کرد.

این کمیته همچنین با توجه به تصمیمات "جابر الاحمد الصباح" امیر کویت در خصوص اصلاح اساسنامه ورزشی این کشور، از فدراسیون‌های بین‌المللی ورزش کویت رفع تعلیق کردند.

کمیته ملی المپیک کویت در نخستین روز از ژانویه سال 2010 به دلیل تطابق نداشتن قوانین ورزشی آن با منشور المپیک، به حالت تعلیق درآمده بود اما با این رفع تعلیق، ورزشکاران این کشور فرصت حضور در مسابقات بین المللی را بدست می‌آورند.

از سوی دیگر کمیته بین المللی المپیک با توجه به صدور قانونی برخلاف منشور المپیک از سوی هند، تمامی فعالیت‌های بین المللی هند را به حالت تعلیق درآورد و در نهایت به ایران هم هشدار نهایی در مورد پایبندی به منشور المپیک ارائه کرد.