  1. ورزش
۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۴۲

روزنامه الاتحاد خبر داد:

هشدار نهایی به ایران برای پایبندی به منشور المپیک/ کویت رفع تعلیق شد

هشدار نهایی به ایران برای پایبندی به منشور المپیک/ کویت رفع تعلیق شد

یک روزنامه اماراتی از هشدار نهایی کمیته بین المللی المپیک به ایران در مورد پایبندی به منشور المپیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الاتحاد امارات در شماره امروز پنجشنبه خود به نقل از خبرگزاری فرانسه نوشت: کمیته بین المللی المپیک(IOC) روز گذشته(چهارشنبه) با توجه به نقض منشورهای این نهاد بین المللی، هشدار نهایی به کمیته بین المللی المپیک ایران در مورد پایبندی به منشور المپیک را اعلام کرد.

این کمیته همچنین با توجه به تصمیمات "جابر الاحمد الصباح" امیر کویت در خصوص اصلاح اساسنامه ورزشی این کشور، از فدراسیون‌های بین‌المللی ورزش کویت رفع تعلیق کردند.

کمیته ملی المپیک کویت در نخستین روز از ژانویه سال 2010 به دلیل تطابق نداشتن قوانین ورزشی آن با منشور المپیک، به حالت تعلیق درآمده بود اما با این رفع تعلیق، ورزشکاران این کشور فرصت حضور در مسابقات بین المللی را بدست می‌آورند.

از سوی دیگر کمیته بین المللی المپیک با توجه به صدور قانونی برخلاف منشور المپیک از سوی هند، تمامی فعالیت‌های بین المللی هند را به حالت تعلیق درآورد و در نهایت به ایران هم هشدار نهایی در مورد پایبندی به منشور المپیک ارائه کرد.

کد مطلب 1759326

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها