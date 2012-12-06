به گزارش خبرنگار مهر، آئین قرعه‌کشی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در فصل 2013 ظهر امروز پنجشنبه برگزار شد که طی آن تیم استقلال در گروه D به مصاف تیم‌های الهلال عربستان، الریان قطر و العین امارات می‌رود.

در گروه C هم سپاهان اصفهان با تیم‌ها الغرافه قطر، الاهلی عربستان و برنده دیدار پلی‌آف النصر امارات - لوکوموتیو ازبکستان همگروه شد و تراکتورسازی تبریز هم که برای نخستین مرتبه در این رقابتها به میدان می‌رود، در گروه A مرحله گروهی با تیم‌های الشباب عربستان، الجیش قطر و الجزیره امارات روبرو خواهد شد.

تیم صبای قم هم در مرحله دوم پلی‌آف روز 21 بهمن ماه در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم به مصاف الشباب امارات می‌رود و در صورت پیروزی در این بازی به گروه B این رقابتها صعود کرده و در آن گروه با تیم‌های لخویا قطر، الاتفاق عربستان و پاختاکور ازبکستان رقابت خواهد کرد.