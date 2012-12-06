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۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۱۶

لیگ قهرمانان آسیا/

ایرانی‌ها حریفان خود را شناختند/ استقلال در گروه مرگ، صبا حریف الشباب

ایرانی‌ها حریفان خود را شناختند/ استقلال در گروه مرگ، صبا حریف الشباب

قرعه‌کشی مرحله گروهی مسابقات فصل 2013 لیگ قهرمانان آسیا در حالی امروز برگزار شد که تیم‌های استقلال، تراکتورسازی و سپاهان اصفهان حریفان خود را در مرحله گروهی شناختند و تیم صبا هم برای صعود به مرحله گروهی در دیدار پلی‌آف با تیم الشباب امارات رودررو می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین قرعه‌کشی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در فصل 2013 ظهر امروز پنجشنبه برگزار شد که طی آن تیم استقلال در گروه D به مصاف تیم‌های الهلال عربستان، الریان قطر و العین امارات می‌رود.

در گروه C هم سپاهان اصفهان با تیم‌ها الغرافه قطر، الاهلی عربستان و برنده دیدار پلی‌آف النصر امارات - لوکوموتیو ازبکستان همگروه شد و تراکتورسازی تبریز هم که برای نخستین مرتبه در این رقابتها به میدان می‌رود، در گروه A مرحله گروهی با تیم‌های الشباب عربستان، الجیش قطر و الجزیره امارات روبرو خواهد شد.

تیم صبای قم هم در مرحله دوم پلی‌آف روز 21 بهمن ماه در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم به مصاف الشباب امارات می‌رود و در صورت پیروزی در این بازی به گروه B این رقابتها صعود کرده و در آن گروه با تیم‌های لخویا قطر، الاتفاق عربستان و پاختاکور ازبکستان رقابت خواهد کرد.

کد مطلب 1759328

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