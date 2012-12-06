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۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۱

لیگ قهرمانان آسیا/

گروه‌بندی کامل مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد

گروه‌بندی کامل مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد

قرعه‌کشی مرحله پلی‌آف و گروهی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در حالی امروز پنجشنبه برگزار شد که تیم‌های شرکت کننده در این جام حریفان خود را شناختند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه‌کشی یازدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا پیش از ظهر امروز در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در مالزی برگزار شد و تیم‌های حاضر در مرحله پلی‌آف و گروهی این مسابقات حریفان خود را شناختند.

برنامه کامل مرحله پلی‌آف و گروه‌بندی گروه‌های 8 گانه این رقابتها به شرح زیر است:

مرحله پلی‌آف:
پلی‌آف غرب آسیا:
بازی شماره یک: صبای ایران - الشباب امارات
بازی شماره 2: النصر امارات - لوکوموتیو ازبکستان
پلی‌آف شرق آسیا:
بازی شماره 3: بریسبان روآر استرالیا - بوریرام یونایتد تایلند

مرحله گروهی‌:
گروه A: تراکتورسازی تبریز، الشباب عربستان، الجزیره امارات و الجیش قطر
گروه B: لخویا قطر، الاتفاق عربستان،  پاختاکور ازبکستان و برنده بازی پلی‌آف صبای ایران - الشباب امارات
گروه C: سپاهان ایران، الغرافه قطر، الاهلی عربستان و برنده بازی پلی‌آف النصر امارات - لوکوموتیو ازبکستان
گروه‌ D: استقلال ایران، الهلال عربستان، الریان قطر و العین امارات
گروه E: اف‌سی سئول کره‌جنوبی، وگالتا ساندای ژاپن، جیانگسو چین و برنده بازی پلی‌آف بریسبان استرالیا - بوریرام یونایتد تایلند
گروه F: گوانگجو اورگرانده چین، جئونبوک هیوندای موتورز کره‌جنوبی، اواراواردز ژاپن و موآتگ‌سونگ یونایتد تایلند
گروه G: سانفرانسیسکو هیروشیما ژاپن، بیجینگ گوآن چین، پوهانگ استیلرز کره‌جنوبی و بنیادکار ازبکستان
گروه H: سنترال کوآسک مارینرز استرالیا، گویژو رینه چین، سوان سامسونگ بلووینگز کره‌جنوبی و قهرمان جام امپراتور ژاپن
کد مطلب 1759330

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