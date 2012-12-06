به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعهکشی یازدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا پیش از ظهر امروز در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در مالزی برگزار شد و تیمهای حاضر در مرحله پلیآف و گروهی این مسابقات حریفان خود را شناختند.
برنامه کامل مرحله پلیآف و گروهبندی گروههای 8 گانه این رقابتها به شرح زیر است:
مرحله پلیآف:
پلیآف غرب آسیا:
بازی شماره یک: صبای ایران - الشباب امارات
بازی شماره 2: النصر امارات - لوکوموتیو ازبکستان
پلیآف شرق آسیا:
بازی شماره 3: بریسبان روآر استرالیا - بوریرام یونایتد تایلند
مرحله گروهی:
گروه A: تراکتورسازی تبریز، الشباب عربستان، الجزیره امارات و الجیش قطر
گروه B: لخویا قطر، الاتفاق عربستان، پاختاکور ازبکستان و برنده بازی پلیآف صبای ایران - الشباب امارات
گروه C: سپاهان ایران، الغرافه قطر، الاهلی عربستان و برنده بازی پلیآف النصر امارات - لوکوموتیو ازبکستان
گروه D: استقلال ایران، الهلال عربستان، الریان قطر و العین امارات
گروه E: افسی سئول کرهجنوبی، وگالتا ساندای ژاپن، جیانگسو چین و برنده بازی پلیآف بریسبان استرالیا - بوریرام یونایتد تایلند
گروه F: گوانگجو اورگرانده چین، جئونبوک هیوندای موتورز کرهجنوبی، اواراواردز ژاپن و موآتگسونگ یونایتد تایلند
گروه G: سانفرانسیسکو هیروشیما ژاپن، بیجینگ گوآن چین، پوهانگ استیلرز کرهجنوبی و بنیادکار ازبکستان
گروه H: سنترال کوآسک مارینرز استرالیا، گویژو رینه چین، سوان سامسونگ بلووینگز کرهجنوبی و قهرمان جام امپراتور ژاپن
گروه A: تراکتورسازی تبریز، الشباب عربستان، الجزیره امارات و الجیش قطر
گروه B: لخویا قطر، الاتفاق عربستان، پاختاکور ازبکستان و برنده بازی پلیآف صبای ایران - الشباب امارات
گروه C: سپاهان ایران، الغرافه قطر، الاهلی عربستان و برنده بازی پلیآف النصر امارات - لوکوموتیو ازبکستان
گروه D: استقلال ایران، الهلال عربستان، الریان قطر و العین امارات
گروه E: افسی سئول کرهجنوبی، وگالتا ساندای ژاپن، جیانگسو چین و برنده بازی پلیآف بریسبان استرالیا - بوریرام یونایتد تایلند
گروه F: گوانگجو اورگرانده چین، جئونبوک هیوندای موتورز کرهجنوبی، اواراواردز ژاپن و موآتگسونگ یونایتد تایلند
گروه G: سانفرانسیسکو هیروشیما ژاپن، بیجینگ گوآن چین، پوهانگ استیلرز کرهجنوبی و بنیادکار ازبکستان
گروه H: سنترال کوآسک مارینرز استرالیا، گویژو رینه چین، سوان سامسونگ بلووینگز کرهجنوبی و قهرمان جام امپراتور ژاپن
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