به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه‌کشی یازدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا پیش از ظهر امروز در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در مالزی برگزار شد و تیم‌های حاضر در مرحله پلی‌آف و گروهی این مسابقات حریفان خود را شناختند.

برنامه کامل مرحله پلی‌آف و گروه‌بندی گروه‌های 8 گانه این رقابتها به شرح زیر است:

مرحله پلی‌آف:

پلی‌آف غرب آسیا:

بازی شماره یک: صبای ایران - الشباب امارات

بازی شماره 2: النصر امارات - لوکوموتیو ازبکستان

پلی‌آف شرق آسیا:

بازی شماره 3: بریسبان روآر استرالیا - بوریرام یونایتد تایلند