  1. عناوین کل
۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۴۳

اخبار بابل/

تصادفات موتورسیکلت بیشترین مراجعه کنندگان به اورژانس بیمارستانهای بابل است

تصادفات موتورسیکلت بیشترین مراجعه کنندگان به اورژانس بیمارستانهای بابل است

بابل - خبرگزاری مهر: معاون دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: مصدومین موتورسوار بیشترین مراجعه‌کننده به اورژانسهای بابل در اثر تصادف هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اشرفیان افزود: تعداد تصادفات موتورسوار در چند ماه اخیر بیش از 96 مورد بوده که متاسفانه به علت عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و عدم رعایت موارد ایمنی رخ داده است.

وی ادامه داد: متاسفانه عابران پیاده دومین قربانیان تصادفات بوده که در این مدت 50 مورد گزارش شده است.

این مسئول بیان داشت: این آمارغیر از مراجعه‌ کنندگانی بوده که به  مراکز خصوصی مراجعه کرده‌اند و تنها مختص مراکز بیمارستانی دولتی است.

کمک خیر بابلی به پایگاه امداد و نجات جاده ای

رئیس جمعیت هلال‌ احمر بابل گفت: به همت خیر بابلی زمینی به مساحت هزار متر مربع در روستای امین‌ آباد برای احداث پایگاه امداد و نجات جاده‌ای اهدا شد.

علی پور باقر افزود: خیری دیگر به نام شفیع‌ زاده اعلام آمادگی کرد که مبلغ 100 میلیون تومان برای  احداث این پایگاه  کمک کند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر بابل افزود: گرچه روزی از سال به عنوان روز جهانی داوطلب معرفی شده اما در ایران تمامی 365 روز، روز جهانی داوطلب است.

کد مطلب 1759332

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید