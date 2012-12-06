تصادفات موتورسیکلت بیشترین مراجعه کنندگان به اورژانس بیمارستانهای بابل است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اشرفیان افزود: تعداد تصادفات موتورسوار در چند ماه اخیر بیش از 96 مورد بوده که متاسفانه به علت عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و عدم رعایت موارد ایمنی رخ داده است.

وی ادامه داد: متاسفانه عابران پیاده دومین قربانیان تصادفات بوده که در این مدت 50 مورد گزارش شده است.

این مسئول بیان داشت: این آمارغیر از مراجعه‌ کنندگانی بوده که به مراکز خصوصی مراجعه کرده‌اند و تنها مختص مراکز بیمارستانی دولتی است.

کمک خیر بابلی به پایگاه امداد و نجات جاده ای



رئیس جمعیت هلال‌ احمر بابل گفت: به همت خیر بابلی زمینی به مساحت هزار متر مربع در روستای امین‌ آباد برای احداث پایگاه امداد و نجات جاده‌ای اهدا شد.

علی پور باقر افزود: خیری دیگر به نام شفیع‌ زاده اعلام آمادگی کرد که مبلغ 100 میلیون تومان برای احداث این پایگاه کمک کند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر بابل افزود: گرچه روزی از سال به عنوان روز جهانی داوطلب معرفی شده اما در ایران تمامی 365 روز، روز جهانی داوطلب است.