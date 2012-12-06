"قدرت منطق" ایران در برابر "منطق قدرت" آمریکا رزم سختی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی چهارشنبه شب در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: تلاش امام در انقلاب اسلامی در طرح این چالش بود که "قدرت منطق" در برابر "منطق قدرت "و منطق زیر ساخت تولید قدرت و توانمندی است و درسوی دیگر هر که قدرت دارد باید منطق او قابل پذیرش باشد.

وی با بیان اینکه در 34 سال گذشته این دو منطق رزم سختی را داشتند افزود: رزم "قدرت منطق "در برابر "منطق قدرت" را دراین سالها شاهد بوده ایم.

متکی بیان کرد: بعد از 34 سال اگر دو کرانه این دو مجموعه را بنگریم آنکه از حق و منطق و عدالت گفت توانست ذهن جامعه بشری را بیش از طرفداران منطق دوم یعنی قدرت مداری جمع کند.

وی با اشاره به اینکه در کلام رهبری این مقایسه خیلی ساده بیان می شود گفت: ما در سی سال گذشته کجا بودیم والان کجا هستیم.

وزیر امورخارجه سابق کشورمان تاکید کرد: در این کجا بودن برخی به دستاوردهای ملموس و بخش عمده ای نیز به تحولی که در باورها ایجاد شده بر می گردد.

وی افزود: آمریکایی ها سی سال پیش هیچ نیازی به توضیح تصمیماتشان نمی دیدند و آنچه در پشت درهای بسته تصمیم می گرفتند عملی می شد.

متکی تصریح کرد: در گذشته ناو جنگی آمریکا از گوشه خاورمیانه به گوشه دیگر که حرکت می کرد از ترس برخی دولتها جا به جا می شدند.

وی گفت: هیمنه و هیبت امریکا شکست، این هیمنه در پرتو پیشرفت علم و تکنولوژی به ویژه در تکنولوژی ارتباطات که اگر در یک سوی جهان حرفی و موضعی مطرح می شود به ثانیه ای در گوشه دیگر جهان شنیدنی است و بلافاصله مورد قضاوت قرار می گیرد.

متکی یادآور شد: به عنوان مثال نه تنها در افغانستان به شکست امریکا صحه می گذارند بلکه مردم امریکا هم در انتخابات این را در رای ندادن به جمهوریخواهان نشان دادند و این نفی سیاستهایشان است.

وی افزود: آمریکایی ها در افغانستان نه سلاح کم آوردند و نه در امکانات کم داشتند بلکه کماکان قدرت نظامی و اقتصادی دنیا هستند.

عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری تاکید کرد: آمریکاییها در افغانستان منطق کم آوردند، در اقناع افکار عمومی کم آوردند.

متکی با اشاره به اینکه یک فکرو یک قدرت زمانی فرو پاشی اش آغاز می شود که نظریه های شکل دهنده اش قابل دفاع نباشد یادآور شد: شوروی زمانی که نتوانست به همه نیازهای معنوی انسانها یعنی اعتقادات آنها پاسخ دهد و در عرصه های دیگر نتواانست منطق خودش را توجیه کند فرو پاشی اش شروع شد.

وی تاکید کرد:وقتی رهبری از فرو پاشی غرب سخن می گویند جدی است و آمریکایی ها سعی می کنند حوادث و بحران های موجود در غرب را طبیعی جلوه دهند اما کاملا متفاوت است.

متکی بیان کرد: این بحران اقتصادی در غرب شکست تئوری هاست برآمده از توافقاتی است که براساس آن صندوق جهانی پول شکل گرفت.

وی افزود: شروع این بحران با عدم باز پرداخت هزار میلیارد دلار وام به امریکا یی ها برای مسکن سازی بود.

متکی تاکید کرد: بحران با هزار میلیارد دلار شروع شد اما وقتی گروه بیست در پکن جمع شدند گفتند با تزریق 4 هزار میلیارد دلار این بحران حل می شود این رقم سالانه بالا رفت تا در نشست لندن عنوان شد که با ید10 هزار میلیارد دلار تزریق شود.

وی بیان کرد: به دیدار یکی از مراجع رفته بودم گفت در مسائل اقتصادی چرا این کلام امام صادق (ع) را مطرح نمی کنید که فرمودند یک واحد معین پول را در آن واحد نمی توان به دو جا قرض داد.

وی افزود: جان کلام اینجاست امروز گردش اسمی پولی که در سیستم بانکی جهان صورت می گیرد یک به 10 است این 10 تا، یکی واقعی است و 9 تای دیگر سفته بازی است و دلالی است و معامله اقتصادی روی کاغذ است.

متکی تصریح کرد: موقعی که این آشکار شد فروپاشی به دنبالش است و لذا هزار میلیارد با 10هزار میلیارد جبران می شود.

وی با اشاره به بدهی های آمریکا در دولت اوباما گفت: آمریکا هنوز هم قدرت دارد اما هرچه پرواز پر قدرت تر باشد سقوط شکننده تر است و این سقوط به اضافه ناتوانی در اقناع افکار عمومی آمریکاست.

وی تاکید کرد: اولین کلمه نطق دولت اوباما این است که برای جلب اعتماد مردم باید تلاش کنیم و این یک اعتراف صریح است که آمریکا جایگاه گذشته را ندارد.

وی افزود: در فوریه در اجلاس داووس مشخص می کنند که باید به سه موضوع بازاندیشی، بازسازی اعتماد و بازسازی در حوزه جهانی بپردازند.

متکی با بیان اینکه مسئله روز رابطه با آمریکاست افزود: بنده با سابقه ای که در سیاست خارجی دارم می گویم دیپلماسی مهم ترین ابزارش مذاکره است و دیپلماسی به معنای گشودن ارتباط است.

وی افزود: دیپلماسی یعنی طرح مرافعه با طرف های مختلف و به عنوان یک دیپلمات اعتقاد دارم که در روابط خارجی نباید اجازه بدهیم فقدان گفتگو و گفتمان بر ما تحمیل شود.

وی تاکید کرد: ما با یک رژیم وضعیت خاص داریم و با یک کشور هم وضعیت خاص داریم که به تعبیر رهبر انقلاب در شیراز فرمودند که مناسبات ما اینگونه نیست که تا ابد رابطه نداشته باشیم و اگر منافع ما روشن شود من جز اولین کسانی هستم که در آن شرکت می کنم.

وزیر امورخارجه دولت نهم بیان کرد: بخشی از جامعه ما تصور می کنند که من موافق رابطه با آمریکا هستم و من این صورت مسئله را تغییر می دهم فکر می کنیم شرایط آن وجود دارد.

وی یادآور شد: در دیپلماسی اتخاذ موضع درست و اعمال آن در زمان درست مطرح است و این درست اندیشی و تصمیم درست و زمان شناسی در اعلام خبر از ابزارهای توفیق در دیپلماسی است.

متکی گفت: با این توجیه اولین سئوالی که مطرح است در مذاکره ایران و آمریکا این است که دو طرف در یک موضع باشند و آیا آمریکایی ها خواهان مذاکره هستند.

وی افزود: آقای اوباما دو نامه به رهبری نوشتند و اخیرا در اولین مصاحبه بعد از انتخابات مجدد ایشان به این نکته اشاره کرد که نشان دهنده این است که آمریکا مایل به رابطه با ایران است.

متکی افزود: اما باید عملکرد آمریکا نشان دهد و یا در جاهایی که چنین فرصتی ایجاد شده پاسخ گرفته باشیم و دو بار این فرصت بوجود آمد.

وی بیان کرد: اوباما قدرت ریسک پذیری جرج بوش را هم نداشت، بوش در زمان جنگ عراق درخواست مذاکره کرد و بعد از درخواست مشابه ای که عراق از ایران داشت ایران در قصه عراق با آمریکا مذاکره کرد و اتفاقا مذاکرات موثر بود.

متکی افزود: همین امکان برای آقای اوباما فراهم کردیم و در قضیه سوخت اوباما پیشنهاد داد که ایران تبادل سوخت را بپذیرد و در نامه هایی به لولا و اردوغان نوشت که ما حاضریم سوخت دو و نیم درصد ایران را با سوخت 20 درصد عوض کنیم و من، باراک اوباما، این موضوع را تضمین می کنم که سوخت را خواهم داد.

وی افزود: با تلاش های رئیس جمهور برزیل و ترکیه و پنج دور رفت و برگشت بیانیه تهران برای بحث و تبادل نظر تهیه شد و در حضور 3 وزیر امور خارجه امضا کردیم و امکان برای اوباما فراهم شد.

متکی افزود: اما چه کسانی اوباما را به شورای امنیت بردند و اتفاقا برزیل و ترکیه به این قطعنامه رای منفی دادند ما نشان دادیم در جایی که منطق باشد اهل تفاهم هستیم.

وی تاکید کرد: این مطالب را می گویم تا نخبگان و دانشجویان گمان نکنند ما در این رابطه لجبازی و ماجرا جویی می کنیم آقای اوباما می توانست بهترین بهره برداری را بکند.

متکی افزود: به دنبال رو کم کنی نباید باشیم به دنبال رسیدن به نقطه تفاهم باشیم که مقابل اصول ما نباشد،حقوق ما خدشه دار نشود، طرف مقابل هم حس کند به چیزی رسیده است و دستاوردهای طرفینی ایجاد شود.

وی بیان کرد: ما می خواستیم به سوخت 3و نیم برسیم که رسیدیم به سوخت 20 در صد هم رسیدیم تعلیق نداشته باشیم که نداشتیم و الان ما دست برتر داریم.

متکی افزود: الان ما دست برتر را داریم و الان وقت دیپلماسی است و در این دیپلماسی باید کاری کنیم که غرب هم احساس کند در این مذاکرات دستاوردی داشته است.

وزیر امورخارجه کشورمان بیان کرد: در یک طرف ترازو حقوق ماست و در طرف دیگر ترازو غربیها منطقا نمی توانند با ما مقابله کنند نمی توانند بگویند ایران به دنبال سلاح هسته ای است.

وی با اشاره به شهادت شهدای جنبش دانشجویی افزود: افتخار جنبش دانشجویی این است که ضد استعمار است و دانشجویان باید توجه کنند بعد ضد سلطه جنبش نباید ضعیف شود.

متکی در پایان افزود: اما دانشجویان و اساتید حق دارند که سیاست خارجی را زیر سئوال ببرند اما باید توجه کنند این سئوالات در بستر خاص دیگری شکل بگیرد.