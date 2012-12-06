فلسفه روز دانشجو ظلم ستیزی و عدالت خواهی است

به گزارش خبرنگارمهر، مجتبی بذر افشان چهارشنبه شب در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: در روز 16 آذر ماه سال 32 سه تن از دانشجویان به دنبال اعتراض نظام سلطه به شهادت رسیدند.

وی افزود: از بعد از پیروزی انقلاب تحریم های نظام استکبار بر علیه ایران شروع شد و ادامه یافته حرکتهای دیگری نیز در سراسر کشور با هدف سرنگونی نظام انجام شد.

وی بیان کرد: روز دانشجو باید روز اعتراض به نظام استکبار باشد چرا که دانشجو به نظام استکباری تن نمی دهد.

وی در بخش دیگری از سخنانش اظهارکرد: کارورزی دانشجویان باید غنی سازی شود و در طول تابستان در بخش های صنعتی و ادارات و سازمانها دانشجویان به کارورزی بپردازند.

وی گفت: نباید کارورزی برای نمره باشد و دانشجو با کار در بخش های صنعتی و کشاورزی و واحدهای تولیدی می تواند کارورزی پر باری داشته و زمینه جذب خود را فراهم کند.

بذرافشان افزود: دانشجویانی که مشکل مالی ومشکل جسمی دارند باید مورد حمایت قرار بگیرند و باید دانشگاهها برای معلولان، کم بینایان و نابینایان امکانات لازم را فراهم کنند.

وی از نخبگان دانشجو خواست که در کارهای اجرایی امور دانشجویان فعال باشند و افزود: سازمان امور دانشجویی که تشکیل شد همان معاونت دانشجویی وزارت علوم است.

بذر افشان یادآور شد: از نخبگان دانشجویی در اداره و حمایت و پشتیبانی سازمان دانشجویی تقاضای کمک دارم.

وی گفت: بیش از 6200 نفر امسال غیر دانشجویان تابع سنوات در رقابت دانشجویی شرکت داشتند.

وی افزود: 50 نفر به عنوان نمونه کشوری در وزارت علوم و وزارت بهداشت انتخاب شدند و این بخشی از کارکرد سازمان است و شورای صنفی و رفاه دانشجویان نیز در این بخش است.