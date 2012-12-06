بلاتکلیفی در برقراری پرواز های فرودگاه کلاله

به گزارش خبرنگار مهر، فرودگاه کلاله که پس از تعطیلی 16 ساله اردیبهشت امسال با حضور رئیس جمهور افتتاح شد و امید آن می رفت با برقراری پروازها، آرزوی دیرینه اهالی شرق گلستان برآورده شود البته اولین سورتی پرواز آن نیز چهارم تیرماه سالجاری با 30 مسافر به مقصد تهران انجام شد.

اکنون بیش از پنج ماه از تیرماه سالجاری که آخرین پرواز انجام شد و رکود دوباره فرودگاه کلاله می گذرد و هر بار دلایل مختلفی برای از سر نگرفتن پروازها بیان می شود.

فرماندار و مدیر فرودگاه کلاله همواره در پیگیری خبرنگار مهر با بیان اینکه فرودگاه بزودی افتتاح می شود، گفتگو در این زمینه را به زمان دیگری ماکول می کنند.

در عین حال، نماینده مردم کلاله، مینودشت، مراوه تپه و گالیکش در پیگیری خبرنگار مهر درباره فرودگاه کلاله می گوید: قضیه این فرودگاه تبدیل یک قصه شد و بعد از اینک هواپیمای حامل رئیس جمهور در این فرودگاه به زمین نشست و افتتاح رسمی شد، امید آن می رود که فعالیت دوباره فرودگاه تداوم یابد که بعدها به دلیایلی پروازها لغو شد.

عبدالکریم رجبی افزود: متاسفانه به دلایلی شرکتهایی هواپیمایی به تعهداتشان عمل کنند و اکنون فرودگاه غیرفعال است.



وی اظهار داشت: قبلا با شرکت نفت تفاهنامه ای داشتیم که هفته ای دو روز پرواز در فرودگاه کلاله انجام دهند که بعدها این تفاهمنامه یکطرفه از سوی شرکت لغو شد و اعلام کردند که اجرا نمی کنند.



وی عنوان کرد: همچنین با پیگیریهایی که از طرف وزیر راه و مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور انجام شد به اتفاق استاندار با شرکت آسمان تفاهمنامه ای اجرا کردیم تا این شرکت پرواز را انجام دهد.



رجبی بیان داشت: در این تفاهمنامه آمده بود که استانداری گلستان نیز تعهد می کند که اگر تا 50 درصد ظرفیت پرواز خالی بماند از بودجه استانداری این هزینه پرداخت شود.



این نماینده مجلس یادآورشد: هفته گذشته با شرکت آسمان تفاهمنامه ای داشتیم که اعلام کردند هواپیماهایی که قرار بود برای کلاله پرواز انجام دهند، دچار نقص فنی شدند و بعد از رفع نقص نسبت به برقراری پرواز اقدام می شود.



وی عنوان کرد: مجددا این شرکت اعلام کرد که هنوز مشکل سوخت هواپیماها برای پرواز رفع نشده است و دوباره برای رفع شدن سوخت با مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان جلسه ای در این زمینه برگزار شد.

فرصت دو هفته ای وزیر راه



عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اکنون مشکل سوخت پروازها رفع شده است، گفت: وزیر محترم راه و شهرسازی دو هفته از ما فرصت خواست تا این طرح را اجرایی کند و در این راستا سئوالی را طرح کردیم و به هیئت رئیسه داده بودیم که با وساطت معاون پارلمانی وزارت راه منصرف شدیم.



وی عنوان کرد: مجدد مدیرعامل شرکت هواپیمایی کشور قول دادند که ظرف 10 روز آینده این کار انجام شودو اگر نشد دوباره طرح سئوال می کنیم.



رجبی گفت: همه زیرساختها در فرودگاه کلاله آماده است و این فرودگاه برای توسعه شرق استان تاثیر زیادی دارد.



این فرودگاه 315 هکتار دارد و در سه کیلومتری غرب کلاله واقع شده و پیش از این برای پرواز هواپیماهای سمپاش از این مکان استفاده می شده است.



فرودگاه کلاله 35 سال قدمت دارد و با توجه به فاصله بیش از 300 کیلومتری شرق استان با فرودگاه بین المللی گرگان، تسریع در تکمیل فرودگاه کلاله باید در دستور کار قرار گیرد.



استان گلستان با توجه به موقعیت بسیار خوب گردشگری که دارد نیازمند توجه ویژه مسئولان بوده تا علاوه بر افزایش رفاه حال عموم شهروندان این استان در جذب گردشگر بیشتر داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و ... نیز به موفقیت های چشمگیری دست یابد.



با توجه به ارتباط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی گلستان با کشورهای همسایه، فرودگاه استان تا آماده شدن کامل ظرفیتها فاصله دارد و باید بسترهای مورد نیاز فراهم شود تا بتواند نیازهای مردم استان و متقاضیانی که برای امر توسعه استان به منطقه سفر می کنند را تامین کند.