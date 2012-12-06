کیفیت هوای مشهد رو به بهبود است/سیر نزولی میزان آلاینده ها

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید جلالوندی گفت: طبق آخرین گزارش سایت پایش کیفیت هوای مشهد، امروز نسبت به روز قبل سیر نزولی را در میزان شاخص آلاینده های هوا شاهد هستیم.

وی ضمن اشاره به اینکه هر گاه میزان شاخص کیفیت هوابین 100 تا 200 باشد شرایط ناسالم اعلام می شود؛ افزود: صبح دیروز میزان شاخص کیفیت هوا به 135 رسیده بود درحالی که امروز این میزان به 114 تنزل یافته است.

وی همچنین گفت: میزان ذرات معلق با قطر 10 میکرون نیز از 105 به 98 کاهش یافته است .

وی با بیان اینکه امروز نیز بر اساس شاخصهای سلامت ، وضعیت هشدار ناسالم )را تجربه می کنیم افزود: رعایت هشدارهای سلامتی برای شهروندان خصوصا ً افراد مبتلا به بیماریهای قلبی یا ریوی و کودکان یک الزام است .

جلالوندی تصریح کرد: امروز نیز همچون روز گذشته انجام فعالیتهای طولانی یا خیلی سنگین درخارج از منزل مجاز نیست.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اظهار داشت انتظاری که از شهروندان دراینگونه شرایط می رود، رعایت ملاحظاتی همچون خروج غیر ضروری از منزل و استفاده از خودروهای شخصی است.