  1. سیاست
  2. سایر
۵ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۶:۲۰

مشاور قاليباف اعلام كرد:

در برخي استانها قاليباف بالاتر از هاشمي قرار دارد

محمد دهقان نماينده طرقبه در مجلس شوراي اسلامي گفت: كانديداهاي اصولگرا براساس نظرسنجي هايي كه در نيمه دوم خردادماه انجام مي شود، كانديداي نهايي خود را معرفي خواهند كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، مشاور قاليباف كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در ادامه تاكيد كرد: بر اساس نظرسنجي هايي كه به تازگي صورت گرفته، محمد باقر قاليباف شانس بيشتري از ديگر كانديداها براي انتخاب شدن به عنوان كانديداي نهايي دارد.

نماينده طرقبه با اشاره به اينكه احتمال محور شدن قاليباف در انتخابات وجود دارد، گفت: قاليباف نسبت به زماني كه آغاز كرده اكنون اوج گرفته است و در برخي از استان ها در مكان بالاتر از هاشمي قرار دارد.
کد مطلب 175934

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها