در برخي استانها قاليباف بالاتر از هاشمي قرار دارد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، مشاور قاليباف كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در ادامه تاكيد كرد: بر اساس نظرسنجي هايي كه به تازگي صورت گرفته، محمد باقر قاليباف شانس بيشتري از ديگر كانديداها براي انتخاب شدن به عنوان كانديداي نهايي دارد.



نماينده طرقبه با اشاره به اينكه احتمال محور شدن قاليباف در انتخابات وجود دارد، گفت: قاليباف نسبت به زماني كه آغاز كرده اكنون اوج گرفته است و در برخي از استان ها در مكان بالاتر از هاشمي قرار دارد.

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