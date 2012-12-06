اتاق بازرگانی سنندج خواستار بازنگری دستورالعمل بازگشت ارز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سعید نقشی‌زادیان در نامه ‌ای که امروز برای علی عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مالیاتی کشور ارسال کرد آورده است: "دستورالعمل برگشت ارز صادرکنندگان را برای برگشت ارز ناشی از صادرات بین سه مقوله مخیر کرده است این در حالی است که تجارت در گمرکات کردستان و مناطق مشابه و همجوار با عراق با طرف خارجی با واحد پول ایران انجام و عملا دلار به عنوان ارز رایج در تجارت بین الملل به جز درج در اظهارنامه‌های گمرکی در عمل و در حقیقت تجارت این مناطق نقش آفرین نیست".

وی با یادآوری نبود سیستم بانکی و انجام تجارت به صورت سنتی، نتیجه اجرای این دستورالعمل را در گمرکات کردستان دست نیافتنی استو در صورت پافشاری بر اجرای این دستورالعمل صادرکنندگان به جهت ناتوانی از تأمین ارز آمده در اظهارنامه گمرکی از صادرات دست کشیده و یا با کارت دیگری کالایش را اظهار می‌کند و عملا تحقق نتیجه مد نظر بخشنامه دولت را دست نیافتنی می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج همچنین با اشاره به اشراف مقامات و دستگاه های مسئول در منطقه از رئیس سازمان مالیاتی کشور برای روشن شدن حقایق و نتایج این دستورالعمل، درخواست کرده است از منابع موثق دولتی در کردستان کنکاش و تحقیق کند.

وی در بخش دیگری از نامه خود خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کرده است سازمان مالیاتی کشور بر اساس واقعیت‌های منطقه ‌ای بازنگری در این دستورالعمل را در دستور کار قرار دهد تا منافع دولت و ملت بر اساس حقیقت موجود در تجارت منطقه تامین و برآورده شود.

همچنین در بخش دیگری از این نامه رئیس اتاق بازرگانی سنندج از نمایندگان مجلس و مقامات استانی و ملی دولت و بخش خصوصی درخواست کرده است که آنان را در بازنگری این دستورالعمل یاری دهند.

تجارت در گمرکات کردستان با واحد پول ایران انجام می ‌شود در حالی که سازمان مالیاتی کشور با ابلاغ دستورالعملی صادرکنندگان را مکلف کرده است که ارز ناشی از صادرات را به چرخه اقتصاد کشور وارد و در غیر این صورت از معافیت مالیاتی نمی ‌توانند استفاده کنند که این خواست در کردستان غیر قابل اجراست.

در حال حاضر و بر اساس آمارهای موجود حدود 20 درصد از حجم صادرات ایران به عراق از طریق گمرکات استان کردستان انجام می‌شود.