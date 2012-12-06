ماشین سازی به میهمانی ابومسلم می رود/ آخرین فرصت برای اعتباری

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار با تیم ابومسلم از چارچوب بازیهای هفته سیزدهم و پایانی نیم فصل اول لیگ دسته اول باشگاه های کشور، می تواند آخرین حضور اصغر اعتباری روی نیمکت ماشین سازی تبریز را در پی داشته باشد.

تیم ماشین سازی تبریز که همگروه گسترش فولاد در گروه الف است، در هفته سیزدهم بر خلاف دو نماینده دیگر تبریز در لیگ یک، باید در خانه حریف پیکار کند. حریف این هفته سبزقباهای تبریزی، تیم ابومسلم مشهد خواهد بود که هفته گذشته هادی برگی زر را به عنوان سرمربی به نیمکت خود فراخواند.

ماشین سازان که تغییرات در کادرفنی شان از سوی مالک جدید، خیلی زود نتیجه ای معکوس داد و این تیم در دو بازی با دو تیم پایین جدولی، شکستهای بدی را متحمل شد، در هفته پایانی نیم فصل اول پیکاری حساس با تیم میانه جدولی ابومسلم خواهد داشت و شاید خوش بین ترین هوادار تیم تبریزی نیز این امید را ندارد که تیم اصغر اعتباری با سه امتیاز از مشهد به تبریز بازگردد. اتفاقاتی که در دیدار هفته دوازدهم ماشین سازی برابر پارسه ایرانیان رخ داد، همگی نشان از نارضایتی بازیکنان و هواداران تیم ماشین سازی از بابت تغییرات در کادرفنی داشت و حتی شعارهایی مبنی بر بازگشت علیرضا اکبرپور به راس کادرفنی این تیم به گوش می رسید

.ماشین سازی در صورتیکه دست به کاری بزرگ بزند و از ابومسلم سه امتیاز سوغاتی بگیرد، می تواند برای ادامه فصل امیدواری داشته باشد اعتباری نیز نیم فصل دوم را همراه این تیم خواهد بود اما بدون تعارف باید گفت ماشین سازی اکنون یکی از گزینه ها برای سقوط به دسته دوم است و مالکان جدید در صورت شکست در مشهد باید فکری به حال نیمکت و البته نتایج ضعیف سبزقباها بکنند.

با این تفاسیر می توان گفت که ماشین سازی نیز همچون گسترش فولاد برابر الوند همدان و شهرداری برابر راهیان کرمانشاه، در هفته سیزدهم پیکاری حساس و مهم پیش رو دارد و در مجموع می توان گفت که توجه اهالی فوتبال و بویژه علاقه مندان به بازیهای دسته اول، در بازیهای این هفته بیشتر معطوف به تیمهای تبریزی خواهد بود.شنیده می شود در صورتی که ماشین سازی در دیدار با ابومسلم نتواند پیروز شود، سرمربی این تیم تنها سه هفته بعد از نشستنش روی نیمکت سبزقباها جای خود را به علیرضا اکبرپور سرمربی قبلی این تیم خواهد داد.

دیدار تیمهای ابومسلم مشهد و ماشین سازی تبریز از چارچوب بازیهای هفته سیزدهم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور از ساعت 14 روز یکشنبه 19 آذر در ورزشگاه تختی اهواز برگزار خواهد شد.